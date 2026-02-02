Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc Tết các nguyên lãnh đạo Bộ Công an tại TP.HCM 02/02/2026 06:38

(PLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại tướng Lương Tam Quang đã đến thăm, chúc Tết Đại tướng Lê Hồng Anh và gia đình các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam tại TP.HCM.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 1-2, tại TP.HCM, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, chúc Tết các nguyên lãnh đạo Bộ Công an và gia đình các đồng chí cố lãnh đạo.

Tại đây, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã đến thăm Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm và chúc Tết Đại tướng Lê Hồng Anh

Đến thăm Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc sức khỏe và mong đồng chí cùng gia đình tiếp tục đóng góp cho lực lượng công an trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại tướng Lê Hồng Anh và thân nhân các gia đình bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sát cánh cùng lực lượng công an bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tiếp đó, đoàn đến thăm gia đình đồng chí Trần Quốc Hương, cố Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và gia đình các đồng chí cố Bộ trưởng Bộ Công an: Bùi Thiện Ngộ, Phạm Hùng, Mai Chí Thọ.

Đoàn cũng thăm gia đình đồng chí Phan Văn Đáng và đồng chí Phạm Thái Bường, đều là cố Trưởng ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Tại gia đình các đồng chí cố lãnh đạo, Bộ trưởng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp cách mạng và lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Bộ trưởng mong muốn thân nhân các gia đình tiếp tục dõi theo, động viên lực lượng Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng thời gian tới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm hỏi và chúc Tết thân nhân gia đình đồng chí Phạm Hùng, cố Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm hỏi và chúc Tết thân nhân gia đình đồng chí Bùi Thiện Ngộ, cố Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm hỏi và chúc Tết thân nhân gia đình đồng chí Mai Chí Thọ, cố Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm hỏi và chúc Tết thân nhân gia đình đồng chí Phan Văn Đáng, cố Trưởng ban An ninh Trung ương Cục miền Nam