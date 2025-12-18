Đại tướng Lương Tam Quang: Công an TP.HCM cần đột phá, dẫn dắt phong trào cả nước 18/12/2025 09:20

(PLO)- Bộ trưởng Lương Tam Quang kỳ vọng Công an TP.HCM sẽ là đơn vị điểm sáng dẫn dắt phong trào thi đua của toàn lực lượng trong năm 2026 với tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Chiều 17-12-2025, Công an Thành phố (CATP) Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2025 và triển khai chương trình công tác công an năm 2026. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự và chỉ đạo có ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP. Hồ Chí Minh, CATP đã nêu cao tinh thần chủ động, đổi mới, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương.

CATP Hồ Chí Minh làm tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP ban hành các chủ trương đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế, xã hội. Đơn vị cũng hỗ trợ hệ thống chính trị cải cách thủ tục hành chính, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp và đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng. CATP tiếp tục phát huy vai trò thường trực tham mưu triển khai Đề án 06, đóng góp vào việc xây dựng chính quyền số, công dân số và đô thị thông minh. Các giải pháp giảm tai nạn giao thông và cháy nổ cũng được triển khai quyết liệt.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt kết quả tích cực với 6 mô hình điển hình được nhân rộng. CATP đã xử lý từ sớm nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp về ANTT ngay tại cơ sở và kiện toàn lực lượng bảo vệ ANTT ở địa phương.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần - kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu chiến đấu. Mô hình Công an địa phương hai cấp đã phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại của TP. Hồ Chí Minh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng những thành tích mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đạt được trong năm 2025. Bộ trưởng nhấn mạnh trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng CATP.

Cơ bản thống nhất với phương hướng năm 2026, Bộ trưởng yêu cầu CATP tập trung đột phá để trở thành điểm sáng của Công an cả nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. CATP cần phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm với lộ trình cụ thể để tạo ra những hình mẫu điển hình lan tỏa toàn quốc.

Bộ trưởng chỉ đạo CATP giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương để tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I. Mục tiêu là xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ hàng đầu khu vực.

Bên cạnh đó, CATP cần thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, ưu tiên xây dựng Công an cấp xã vững mạnh gắn với kiểu mẫu về ANTT. Phong trào thi đua “Ba nhất": "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” phải được thực hiện nghiêm túc, thực chất.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ CATP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó.

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2026

Tại Hội nghị, 5 tập thể và 15 cá nhân thuộc Công an TP.HCM đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng. 33 tập thể nhận Cờ thi đua của Bộ Công an vì thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2025.