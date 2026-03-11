CSGT Cát Lái quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến Võ Nguyên Giáp 11/03/2026 17:22

Theo thống kê mới nhất, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn do Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) quản lý đang diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, tuyến đường Võ Nguyên Giáp đang trở thành "điểm nóng" về tai nạn, va chạm giao thông trên toàn địa bàn.

Nguyên nhân chính được xác định do lưu lượng phương tiện đông, nhiều người điều khiển xe tốc độ cao, không giữ khoảng cách an toàn và ý thức chấp hành luật lệ của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (TP.HCM).

Để chuyển hóa địa bàn và đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, Đội CSGT Cát Lái đã lập kế hoạch cao điểm với các nội dung trọng điểm sau:

Kiểm soát tốc độ: Bố trí các tổ chuyên trách sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để đo tốc độ tại các đoạn đường thẳng, khu vực đường song hành – nơi tài xế thường chủ quan tăng ga quá mức quy định.

Xử lý nghiêm nồng độ cồn và chất kích thích: Tăng cường chốt chặn tại các cửa ngõ kết nối vào tuyến chính để ngăn chặn nguy cơ tai nạn từ sớm.

Điều tiết, phân luồng linh hoạt: Đảm bảo không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại các giao lộ lớn, tạo dòng chảy giao thông thông suốt, giảm thiểu xung đột giữa các làn xe.

Đội CSGT Cát Lái kiểm soát tốc độ trên tuyến Võ Nguyên Giáp.

Trung tá Lâm Quang Quốc, Đội trưởng Đội CSGT Cát Lái chia sẻ: "Chúng tôi xác định việc kéo giảm TNGT trên tuyến Võ Nguyên Giáp là nhiệm vụ sống còn. Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt, mục tiêu cao nhất là thay đổi thói quen lái xe, buộc người dân phải tự giác nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia giao thông văn minh vì sự an toàn của chính mình và cộng đồng”.

Bên cạnh công tác tuần tra, Đội CSGT Cát Lái cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương để tuần tra khép kín trên tuyến Võ Nguyên Giáp và song hành Võ Nguyên Giáp, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi gây mất ANTT như đua xe trái phép, lạng lách đánh võng hoặc các loại tội phạm đường phố.

Đội CSGT Cát Lái dừng xe kiểm tra kiểm soát trên tuyến Võ Nguyên Giáp.

Với quyết tâm chuyển hóa địa bàn, kéo giảm tai nạn trên tuyến Võ Nguyên Giáp trong quý tới; xây dựng văn hóa giao thông "Đã uống rượu bia - Không lái xe" và "Tuân thủ tốc độ"; đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn tuyệt đối cho trục đường huyết mạch phía Đông thành phố, Đội CSGT Cát Lái rất mong nhận được sự phản ánh các thông tin về tình hình TTATGT trên địa bàn.