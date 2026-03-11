Nam nhân viên quán sườn muối ớt trúng 9 tờ vé số đặc biệt và 6 tờ an ủi 11/03/2026 11:59

(PLO)- Một nam nhân viên quán sườn muối ớt ở Tây Ninh mua vé số trước cửa quán, sau đó bất ngờ trúng 9 giải đặc biệt và 6 tờ an ủi.

Sáng 11-3, anh H.T.P., chủ quán sườn muối ớt 135 (xã Bến Lức, Tây Ninh), cho biết một nhân viên của quán vừa may mắn trúng nhiều tờ vé số giải đặc biệt trong kỳ xổ số chiều 10-3 của XSKT Bến Tre.

Theo anh P., nam nhân viên này quê ở Hậu Giang, trước đây từng là nhân viên của anh và mới quay lại làm việc được khoảng 10 ngày. Chiều 10-3, khi một phụ nữ bán vé số đi ngang qua trước cửa quán, người này đã mua tổng cộng 19 tờ vé số.

Quán sườn muối ớt 135 nơi nam nhân viên mua vé số trúng đặc biệt và an ủi. Ảnh: HTP

Trong đó gồm 11 tờ mang dãy số 351891 và 8 tờ mang dãy số 251891. Sau khi mua, nam nhân viên đã chia lại cho các đồng nghiệp trong quán một phần vé số.

Cụ thể, anh đã tặng cho những người làm chung 2 tờ vé số 351891 và 2 tờ 251891. Những tờ còn lại được anh giữ lại.

Đến chiều cùng ngày, khi kết quả xổ số được công bố, nam nhân viên bất ngờ phát hiện nhiều tờ vé số của mình trúng giải đặc biệt. Theo đó, trong số vé còn giữ, anh trúng 9 tờ vé số đặc biệt mang dãy số 351891 và 6 tờ vé số 251891.

9 tờ vé số trúng giải đặc biệt ngày 10-3 của XSKT Bến Tre. Ảnh: HTP

6 tờ vé số trúng giải khuyến khích ngày 10-3. Ảnh: HTP

Sau khi làm thủ tục đổi thưởng, tổng số tiền nam nhân viên nhận được là hơn 16 tỉ đồng. Không giữ toàn bộ số tiền cho riêng mình, người trúng thưởng đã chia sẻ niềm vui với nhiều người xung quanh.

Theo anh P., nam nhân viên đã tặng người phụ nữ bán vé số đã bán cho mình 100 triệu đồng. Ngoài ra, các nhân viên còn lại trong quán cũng được anh tặng mỗi người 10 triệu đồng. Không chỉ vậy, một số người thân quen của anh cũng nhận được phần quà từ người trúng số, mỗi người từ vài chục đến 100 triệu đồng.

Chủ quán cho biết sự việc khiến nhiều người trong quán bất ngờ và vui mừng. Việc nam nhân viên chia sẻ tiền thưởng cho người bán vé số và đồng nghiệp cũng khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.