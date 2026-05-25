Hành tím trúng mùa trúng giá, nông dân Quảng Ngãi thu lãi lớn 25/05/2026 20:40

(PLO)- Năng suất đạt mức cao nhất từ trước đến nay, giá bán tăng mạnh giúp nhiều hộ trồng hành tím ở Vạn Tường thu lãi hàng chục triệu đồng mỗi sào.

Những ngày này, nông dân xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, bước vào cao điểm thu hoạch hành tím trong không khí phấn khởi khi vụ mùa năm nay vừa đạt năng suất cao, vừa bán được giá.

Vụ hành thắng lớn nhờ năng suất cao và giá bán tăng

Vùng chuyên canh hành tím của địa phương hiện rộng hơn 120 ha với trên 300 hộ tham gia sản xuất. Nhờ thời tiết thuận lợi, ít mưa trong suốt quá trình sinh trưởng, cây hành phát triển đồng đều, củ to, chắc và đẹp mã. Năng suất bình quân đạt khoảng 150 tạ/ha, được xem là mức cao nhất từ trước đến nay.

Hành tím cho năng suất cao, giá bán tăng giúp người nông dân phấn khởi.

Hiện hành tím tại ruộng đang được thương lái thu mua với giá 35.000-37.000 đồng/kg; sau sơ chế có thể đạt khoảng 40.000 đồng/kg, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Gia đình ông Võ Ngọc Bé, người có hơn 30 năm gắn bó với nghề trồng hành tím, cho biết trước đây bà con chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ vài sào để cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, khi giá trị kinh tế của cây hành ngày càng được khẳng định, loại cây này đã trở thành cây trồng chủ lực của địa phương.

Tại Quảng Ngãi, ngoài Lý Sơn ra, xã Vạn Tường là địa phương trồng hành diện tích lớn.

Mỗi sào hành năm nay cho sản lượng khoảng 1 tấn. Với giá bán hiện tại, sau khi trừ chi phí, người dân lãi tối thiểu khoảng 15 triệu đồng/sào.

Theo ghi nhận của người dân địa phương, những năm trước thường xảy ra tình trạng “được mùa mất giá” hoặc năng suất giữa các ruộng không đồng đều. Riêng năm nay, phần lớn diện tích canh tác đều đạt sản lượng cao.

Ông Thái Văn Xu cho biết gia đình trồng 3 sào hành tím trong vụ này. Sau 55 ngày xuống giống và chăm sóc, ruộng hành cho thu hoạch khoảng 3 tấn củ, vừa được thương lái thu mua với giá 37.000 đồng/kg.

Từ 3 tạ giống ban đầu, gia đình ông thu về khoảng 3 tấn hành. Sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 70 triệu đồng.

Hướng đến sản xuất hữu cơ và mở rộng đầu ra

Không chỉ thắng lợi về năng suất và giá bán, vụ hành năm nay còn cho thấy sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của người dân địa phương.

Nếu trước đây việc canh tác chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống thì hiện nhiều hộ đã áp dụng kỹ thuật mới, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, phân bò và thuốc sinh học thay thế dần phân bón hóa học.

Thu hoạch hành tím tại xã Vạn Tường.

Việc canh tác theo hướng an toàn không chỉ giúp cây hành phát triển ổn định mà còn nâng cao chất lượng nông sản, tạo nền tảng xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm địa phương.

Theo ông Lữ Thế Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, thời gian tới địa phương sẽ định hướng phát triển sản phẩm “hành tím Bình Hải” theo hướng hữu cơ, kết hợp chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng và đa dạng đầu ra.

Cận cảnh hành tím trồng tại xã Vạn Tường.

Hiện sản phẩm “hành tím Bình Hải” đã đạt chuẩn OCOP 3 sao. Địa phương cũng định hướng kết nối vùng trồng với phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời phát huy vai trò của Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Hải trong liên kết thu mua, phân phối sản phẩm.

Ông Đỗ Biên Nhất, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Hải, cho biết giá hành năm nay tăng mạnh do nguồn cung ở nhiều địa phương chưa vào vụ trong khi nhu cầu thị trường tăng cao. Đây là yếu tố giúp người trồng hành có một mùa vụ thắng lợi cả về năng suất lẫn giá trị kinh tế.

Theo dự kiến, vụ hành năm nay tại Vạn Tường đạt sản lượng khoảng 2.400 tấn, doanh thu ước khoảng 72 tỉ đồng, tạo tín hiệu tích cực cho sản xuất nông nghiệp ven biển Quảng Ngãi.