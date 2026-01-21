Nông dân 'thủ phủ' kiệu ở Quảng Ngãi phấn khởi đón Tết khi được mùa, giá cao 21/01/2026 09:46

(PLO)- Thời tiết thuận lợi, giá kiệu lên đến 14.000 đồng/ kg giúp người trồng kiệu ở Quảng Ngãi phấn khởi trước thềm năm mới.