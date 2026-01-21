Nông dân 'thủ phủ' kiệu ở Quảng Ngãi phấn khởi đón Tết khi được mùa, giá cao

(PLO)- Thời tiết thuận lợi, giá kiệu lên đến 14.000 đồng/ kg giúp người trồng kiệu ở Quảng Ngãi phấn khởi trước thềm năm mới.

kieu-xu-quang-vao-mua-nong-dan-bo-tui-tien-chuc-trieu- (19).jpg
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cánh đồng kiệu ở thôn Long Yên (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều muộn. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân tất bật nhổ kiệu, bó thành từng chùm, chuyển ra điểm tập kết để rửa sạch, chờ thương lái thu mua.
kieu-xu-quang-vao-mua-nong-dan-bo-tui-tien-chuc-trieu- (29).jpg
Thôn Long Yên từ lâu được xem là thủ phủ trồng củ kiệu của tỉnh Quảng Ngãi. Những triền đồi cao ráo phía sau làng, đất thịt pha cát, nguồn nước chủ yếu từ mưa trời đã tạo điều kiện thuận lợi cho cây kiệu sinh trưởng.
kieu-xu-quang-vao-mua-nong-dan-bo-tui-tien-chuc-trieu- (43).jpg
Nhờ thổ nhưỡng phù hợp, kiệu Long Yên có mùi thơm nồng, vị cay dịu đặc trưng, được thị trường ưa chuộng, nhất là vào dịp Tết.
kieu-xu-quang-vao-mua-nong-dan-bo-tui-tien-chuc-trieu- (25).jpg
kieu-xu-quang-vao-mua-nong-dan-bo-tui-tien-chuc-trieu- (34).jpg
kieu-xu-quang-vao-mua-nong-dan-bo-tui-tien-chuc-trieu- (45).jpg
Theo người dân địa phương, kiệu được xuống giống từ khoảng tháng 7 âm lịch. Trong nhiều tháng liền, bà con chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, đến tháng Chạp thì bước vào vụ thu hoạch rộ. Sau khi thu hoạch kiệu, đất tiếp tục được tận dụng trồng khoai mì hoặc các loại hoa màu khác, cho nguồn thu quanh năm.
kieu-xu-quang-vao-mua-nong-dan-bo-tui-tien-chuc-trieu- (12).jpg
Năm nay, thời tiết thuận lợi, ít mưa bão, kiệu phát triển tốt, củ to, đều, ít sâu bệnh. Giá kiệu tươi hiện được thương lái thu mua từ 12.000 - 14.000 đồng/kg, giúp người trồng kiệu thêm thu nhập.
kieu-xu-quang-vao-mua-nong-dan-bo-tui-tien-chuc-trieu- (42).jpg
Ông Phạm Văn Tân, một hộ trồng kiệu lâu năm ở thôn Long Yên, cho biết gia đình trồng 4 sào kiệu (khoảng 2.000 m²). “Kiệu năm nay được mùa, giá khá. Tổng thu gần 50 triệu đồng, trừ chi phí giống, phân bón, thuốc men còn lãi khoảng 30 triệu đồng để sắm sửa Tết”, ông Tân chia sẻ.
kieu-xu-quang-vao-mua-nong-dan-bo-tui-tien-chuc-trieu- (41).jpg
Nghề trồng kiệu ở Long Yên có từ hàng chục năm nay. Phần lớn các hộ trồng kiệu đều có kinh nghiệm, nắm vững kỹ thuật canh tác từ khâu chọn giống, làm đất đến thu hoạch và bảo quản. Với nhiều gia đình, cây kiệu không chỉ mang lại thu nhập mà còn gắn bó như một phần ký ức, nhịp sống của làng quê mỗi độ xuân về.
kieu-xu-quang-vao-mua-nong-dan-bo-tui-tien-chuc-trieu- (13).jpg
kieu-xu-quang-vao-mua-nong-dan-bo-tui-tien-chuc-trieu- (28).jpg
kieu-xu-quang-vao-mua-nong-dan-bo-tui-tien-chuc-trieu- (43).jpg
Sau khi nhổ, kiệu được bó gọn, vận chuyển từ triền đồi xuống khu dân cư, rửa sạch, phân loại rồi bán cho thương lái. Nhờ chất lượng ổn định và uy tín trên thị trường, sản phẩm “Kiệu Bình Long – Bình Sơn” đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, mở ra cơ hội nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.
kieu-xu-quang-vao-mua-nong-dan-bo-tui-tien-chuc-trieu- (4).jpg
Lãnh đạo UBND xã Bình Sơn cho biết, thôn Long Yên hiện là vùng trồng kiệu lớn nhất xã với diện tích khoảng 22 ha, năng suất bình quân ước đạt 16 tấn/ha. Năm nay, kiệu vừa được mùa, vừa được giá, góp phần cải thiện đáng kể đời sống người dân.
kieu-xu-quang-vao-mua-nong-dan-bo-tui-tien-chuc-trieu- (15).jpg
Giữa không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, màu xanh ruộng kiệu xen lẫn tiếng cười nói trên đồng như báo hiệu một mùa xuân đủ đầy đang về với thủ phủ kiệu xứ Quảng.
