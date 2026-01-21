Nông dân 'thủ phủ' kiệu ở Quảng Ngãi phấn khởi đón Tết khi được mùa, giá cao

(PLO)- Thời tiết thuận lợi, giá kiệu lên đến 14.000 đồng/ kg giúp người trồng kiệu ở Quảng Ngãi phấn khởi trước thềm năm mới.
Theo người dân địa phương, kiệu được xuống giống từ khoảng tháng 7 âm lịch. Trong nhiều tháng liền, bà con chăm sóc, làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, đến tháng Chạp thì bước vào vụ thu hoạch rộ. Sau khi thu hoạch kiệu, đất tiếp tục được tận dụng trồng khoai mì hoặc các loại hoa màu khác, cho nguồn thu quanh năm.
Sau khi nhổ, kiệu được bó gọn, vận chuyển từ triền đồi xuống khu dân cư, rửa sạch, phân loại rồi bán cho thương lái. Nhờ chất lượng ổn định và uy tín trên thị trường, sản phẩm “Kiệu Bình Long – Bình Sơn” đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, mở ra cơ hội nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ.