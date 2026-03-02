Thu thập hàng ngàn mẫu ADN để xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ 02/03/2026 15:08

(PLO)- Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành thu thập ADN của thân nhân liệt sĩ để phục vụ đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ngày 2-3, Thượng tá Hoàng Thị Hồng Phượng, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an (C06) tổ chức chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Hàng ngàn người được thu nhận mẫu ADN để lấy cơ sở xác định thân nhân liệt sĩ.

Theo Thượng tá Phượng, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Đợt này, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Bộ Công an tiến hành thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học ADN của thân nhân liệt sĩ để tích hợp vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành; phục vụ đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Cán bộ Công an tỉnh Quảng Trị hướng dẫn tại các điểm thu mẫu ADN.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong đợt này, đoàn dự kiến thu nhận 3.564 mẫu ADN, triển khai từ ngày 26-2 đến ngày 2-3 tại 11 điểm cố định trên địa bàn tỉnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ tham gia chương trình, lực lượng Công an đã bố trí phương tiện đưa đón các gia đình đến những điểm thu nhận theo kế hoạch.

Đối với những trường hợp thân nhân tuổi cao, sức khỏe yếu, không đủ điều kiện đi lại, đoàn sẽ cử cán bộ trực tiếp đến tận nơi cư trú để thực hiện thu nhận mẫu, bảo đảm không để sót trường hợp nào đủ điều kiện nhưng chưa được lấy mẫu.

Nhiều cụ già tuổi cao, sức yếu được cán bộ đến lấy mẫu tại nhà.

Tại các điểm thu nhận, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai thông tin, hoàn thiện thủ tục hồ sơ và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, an toàn. Quá trình thực hiện được tổ chức khoa học, chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng Công an đối với các gia đình chính sách.

Trưởng phòng PC06 Công an tỉnh Quảng Trị cũng cho biết, dự kiến hôm nay sẽ hoàn thành công tác nhưng vì còn nhiều người chưa được thu thập nên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục triển khai thêm một ngày (ngày 3-3) để thu thập được nhiều thông tin nhất; đảm bảo góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.