Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ cùng túi da đựng tài liệu tại Quảng Trị 04/01/2026 15:16

Ngày 4-1, Trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 cho biết đơn vị đã tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ tại xã Khe Sanh và đang mở rộng tìm kiếm.

Bộ đội tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, từ ngày 1-1 đến 4-1, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337 đã phát hiện, cất bốc được hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Tà Rùng, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được tìm thấy.

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 0,8 m đến 1,2 m. Di vật tìm thấy kèm theo gồm tăng nguyên tấm, dây dù bọc hài cốt, túi da đựng tài liệu và bật lửa.

Bộ đội tiếp tục mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Sau khi cất bốc, Đội đã đưa hài cốt các anh về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh để bảo quản, hương khói. Hiện nay, Đoàn KT-QP 337 chỉ đạo Đội Quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này.