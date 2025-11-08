An táng các liệt sĩ ở hang Tám Cô sau khi xác định đầy đủ ADN 08/11/2025 11:03

(PLO)- Gia đình thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng an táng các hài cốt liệt sĩ ở một mộ chung tại hang Tám Cô để tưởng niệm.

Ngày 8-11, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập 589 tìm kiếm tại xã Thượng Trạch.

Theo đó, trong quá trình tôn tạo cảnh quan khuôn viên hang Tám Cô, tại vị trí cửa hang cũ đã bị sập, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Hang Tám Thanh niên xung phong (Hang Tám Cô), Đường 20 Quyết Thắng.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Hài cốt liệt sĩ và di vật được quy tập hiện nay đã được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quàn tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Tám Thanh niên xung phong thuộc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng để thờ cúng.

Thể theo nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, UBND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Công ty Cổ phần Gene Story tạo điều kiện, hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ, đến nay đã cho tám kết quả ADN trùng khớp với mẫu thân nhân liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thành kính dâng hương.

Và theo nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ, các hài cốt liệt sĩ, di vật và mẫu giám định ADN được an táng tại một ngôi mộ chung được xây dựng ở lối vào hang Tám Cô để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng.

Điếu văn của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nêu rõ, hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ những ngày khốc liệt của chiến tranh, hang Tám thanh niên xung phong đường 20 Quyết thắng, một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại có biết bao người con ưu tú đã ngã xuống.

Các anh, các chị-những thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ nơi tuyến lửa. Ngày 14-11-1972, trong làn mưa bom dữ dội, những chiến sĩ tuổi đôi mươi ấy đã hy sinh anh dũng để giữ thông mạch máu giao thông chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Hang Tám Cô nằm trên Đường 20 Quyết Thắng, tuyến huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, nay thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Nơi đây gắn liền với câu chuyện bi tráng về tám thanh niên xung phong thuộc Đại đội 217, Ban Xây dựng 67, làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đường bom đạn ác liệt.

Hài cốt của 8 liệt sĩ thanh niên xung phong sẽ được an táng tại một ngôi mộ chung.