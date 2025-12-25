Cuộc đào thoát nghẹt thở của 13 thanh niên khỏi sòng bài Campuchia 25/12/2025 09:49

(PLO)- Từ tháng 7-2025 đến nay tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận 47 người do Campuchia trao trả, gần nhất là cuộc đào thoát nghẹt thở khỏi sòng bài Campuchia của 13 thanh niên.

Vắt kiệt sức, bị đánh đập dã man, bị mua đi bán lại như một món hàng và luôn đối mặt với lằn ranh sinh tử... đó là sự thật kinh hoàng đằng sau giấc mộng "việc nhẹ lương cao" tại các ổ nhóm lừa đảo bên kia biên giới.

Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đang làm thủ tục tiếp nhận công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Giữa lúc tuyệt vọng nhất, sự hiện diện kịp thời của lực lượng chức năng Việt Nam đã trở thành phao cứu sinh, đưa những người con lầm lạc trở về nước, mới nhất là cuộc đào thoát nghẹt thở của nhóm thanh niên khỏi sòng bài “địa ngục” ở Campuchia.

Những "món hàng" giữa sào huyệt tội phạm

Ngày 25-12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa tiếp nhận năm công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai. Đây là các nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Những người này đều là nạn nhân của kịch bản tinh vi: Tin vào những lời mật ngọt "việc nhẹ lương cao” rồi bị sập bẫy. Ngay khi bước chân qua biên giới, giấc mơ đổi đời lập tức biến thành ác mộng. Tại các "công ty" trá hình, các nạn nhân bị giam lỏng, ép buộc tham gia vào các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Một sòng bài ở giáp biên giới Campuchia-Việt Nam. Ảnh PHƯƠNG NAM

Cái giá của sự nhẹ dạ là những trận đòn roi, những lời đe dọa giết chóc. Họ bị coi là một "món hàng" đúng nghĩa, bị sang tay, bán qua bán lại giữa các sòng bài, khu phức hợp giải trí như những nô lệ thời hiện đại. Ăn uống khắc nghiệt, làm việc kiệt sức dưới sự giám sát của quản lý trang bị vũ khí, tính mạng của họ luôn bị đe dọa.

Những cuộc hồi hương trong nước mắt

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm từ khi sáp nhập tỉnh (từ tháng 7-2025 đến nay), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện những cuộc tiếp nhận xuyên biên giới đưa gần 50 công dân hồi hương.

Cụ thể, cuối tháng 7-2025, Công an Lâm Đồng tiếp nhận 11 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Qua xác minh, tất cả 11 người này làm việc trong khu phức hợp giải trí thuộc xã Đắk Đăm, huyện Ô Reng, tỉnh Mondulkiri.

Trong đó, có chín người khai bị bắt tại Khu C thuộc khu phức hợp giải trí Mondulkiri; 2 người trốn được ra bên ngoài và đến Công an tỉnh Mondulkiri khai báo.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nhóm công dân này đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, xót xa hơn, trong số những người được cứu thoát, có những thiếu niên sinh năm 2011, cái tuổi lẽ ra phải đang cắp sách tới trường nhưng đã sớm nếm trải mùi vị của "địa ngục"…

Đến trung tuần tháng 8-2025, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 31 công dân (11 nữ và 20 nam) do phía Campuchia trao trả.

Các công dân Việt Nam lên xe về nước.

Các công dân này khai nhận làm việc tại khu “Casino Hotel Xa mát”. Tại đây, họ không được sử dụng điện thoại cá nhân, bị nhân viên an ninh theo dõi, kiểm soát thường xuyên và may mắn được lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.

Cuộc đào thoát nghẹt thở

Mới nhất là cuộc đào thoát ly kỳ của nhóm 13 thanh niên vào ngày 19-12 vừa qua. Theo đó trong quá trình tuần tra, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, tạm giữ 13 thanh niên đang tìm đường nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Qua khai thác, những người này khai nhận vào ngày 9-12 cùng 16 người khác được vận chuyển bằng xe ô tô từ khu vực Ô Xa Mát 2 (Campuchia) giáp biên giới Thái Lan về khu vực sòng bài đối diện với khu vực giáp ranh tỉnh Lâm Đồng. Đến 5 giờ ngày 17-12 thì được vận chuyển đi nơi khác.

Nhóm thanh niên trong cuộc đào thoát hôm 19-12.

Lợi dụng trời tối các thanh niên đã cùng nhau bỏ trốn vào rừng, cắt theo hướng Đông chạy về phía biên giới Việt Nam để tìm sự sống và khi chạm mặt lực lượng Biên phòng, những bước chân rệu rã ấy mới biết mình thực sự đã sống sót.

Bất kể nạn nhân đến từ đâu, thuộc tỉnh thành nào, khi đã bước chân về tới cửa khẩu, họ đều được đón nhận bằng tình đồng bào ấm áp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Lâm Đồng đã không quản ngày đêm phối hợp cùng các đơn vị biên phòng, hỗ trợ y tế khẩn cấp, xác minh nhân thân và hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Cùng với đó, lực lượng công an sát sao bàn giao từng trường hợp về tận địa phương, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng để họ sớm ổn định tâm lý sau những cú sốc kinh hoàng…