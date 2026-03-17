Công an Việt Nam – Trung Quốc ký kết 3 văn kiện hợp tác quan trọng 17/03/2026 15:01

(PLO)- Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ông Vương Tiểu Hồng, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đã đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9.

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, từ ngày 15 đến 17-3-2026, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do ông Vương Tiểu Hồng, Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam.

Ông Vương Tiểu Hồng cùng Bộ trưởng Lương Tam Quang đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng

Hội nghị nhằm triển khai định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị, hai bên đánh giá kết quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm từ Hội nghị lần thứ 8 (tháng 9-2023) đến nay và thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới.

Báo cáo tại hội nghị cho biết trong hơn hai năm qua, hai bên duy trì tiếp xúc cấp lãnh đạo Bộ và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương giáp biên. Các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng, chống ma túy, Quản lý xuất nhập cảnh hai nước cũng tổ chức giao ban, hội đàm thường niên.

Công tác phối hợp bảo đảm an ninh, duy trì ổn định chính trị đạt nhiều kết quả. Hai bên chia sẻ thông tin để ngăn chặn, xử lý các phần tử khủng bố, phản động; bảo vệ an toàn các chuyến thăm cấp cao, sự kiện chính trị và công dân hai nước.

Quang cảnh Hội nghị

Lực lượng công an hai nước đã hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức các cao điểm tấn công tội phạm xuyên quốc gia. Nổi bật là vụ triệt phá ổ nhóm sản xuất ma túy quy mô lớn tại tỉnh Khánh Hòa do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Cơ quan chức năng thu giữ 1,4 tấn ketamine, gần 80 tấn hóa chất, tiền chất. Ngoài ra, hai bên đã triệt phá các đường dây mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt và bàn giao hàng trăm đối tượng.

Hai bên cũng chú trọng quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới, xác minh và tiếp nhận trở lại công dân, mở cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép hằng năm. Về đào tạo, Bộ Công an hai nước đã tập huấn cho hàng trăm lượt cán bộ, góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật.

Nhằm xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Vương Tiểu Hồng thống nhất triển khai thực chất các cam kết của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, triển khai cao điểm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và phát huy các cơ chế hợp tác cấp Bộ, cấp Cục và địa phương.

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc ký kết ba văn bản hợp tác: Biên bản Hội nghị lần thứ 9, Bản ghi nhớ lĩnh vực cảnh vệ và Bản ghi nhớ hợp tác chống khủng bố.