Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ 16/01/2026 17:58

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đi vào chiều sâu, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Sáng 16-1-2026, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ bày tỏ vui mừng được tiếp Đại sứ Hà Vĩ đúng dịp kỷ niệm 76 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (18-1-1950 - 18-1-2026). Ông khẳng định trải qua 3/4 thế kỷ, tình hữu nghị Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Đại sứ Hà Vĩ

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4-2025, quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được củng cố, phát triển tốt đẹp. Quan hệ hai nước đạt nhiều kết quả thực chất trên mọi lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao, an ninh, quốc phòng đến thương mại và giao lưu văn hóa, nhân dân. Qua đó, hai nước tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Thứ trưởng nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc. Sự hợp tác này nhằm đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội mỗi nước trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp.

Để làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai giao lưu, trao đổi đoàn các cấp. Hai bên cần xây dựng, vận hành hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; phát huy hiệu quả đường dây nóng giữa Bộ trưởng Bộ Công an hai nước và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế đa phương.

Đồng thời, hai bên cần đẩy mạnh phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm lừa đảo qua mạng, đánh bạc trực tuyến, tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép và truy bắt đối tượng truy nã. Hai bên cũng cần triển khai hiệu quả các đợt cao điểm trấn áp tội phạm trong năm 2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thứ trưởng cũng đề nghị phối hợp bảo đảm tuyệt đối an ninh cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và sự kiện chính trị quan trọng; đảm bảo an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp nước này hoạt động ở nước kia. Hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật, đặc biệt là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Đại sứ Hà Vĩ cho biết thời gian qua, trên cơ sở tin cậy chính trị cao, hai nước đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác toàn diện theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước với tinh thần “6 hơn”.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc vun đắp quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển bền vững với hợp tác an ninh là trụ cột quan trọng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối. Qua đó, thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an, Bộ An ninh quốc gia và các cơ quan chức năng của Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.