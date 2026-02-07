Cầu Thủ Thiêm 4, metro Thủ Thiêm - Long Thành... tạo dư địa phát triển cho 6.000 doanh nghiệp phường An Khánh 07/02/2026 12:28

(PLO)- Ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, TP.HCM, cho biết hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng đã và đang được triển khai như cầu Thủ Thiêm 4, metro Thủ Thiêm - Long Thành… là tín hiệu tích cực cho nhiệm kỳ mới và là cơ hội lớn cho hơn 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại phường.

Ngày 7-2, Hội Doanh nghiệp phường An Khánh nhiệm kỳ 2026 - 2030 tổ chức đại hội.

Hiện nay, phường An Khánh giữ vị trí chiến lược gắn với không gian lõi của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam, nơi hội tụ các tập đoàn lớn, doanh nghiệp đầu ngành, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chính thực tiễn phát triển năng động đó đã hình thành nên một cộng đồng doanh nghiệp tại phường có bản lĩnh, hiện đại, hội nhập và giàu khát vọng vươn xa, đóng vai trò tiên phong trong tiến trình phát triển kinh tế của địa phương và TP.

Ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, kỳ vọng hội doanh nghiệp cùng đồng hành với chính quyền để đưa phường phát triển mạnh, bền vững. Ảnh: THANH THÙY

Ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh, đánh giá đại hội được tổ chức bài bản, đã giới thiệu 22 ủy viên Ban Chấp hành và bầu ra thường trực gồm năm người, trong đó ông Nguyễn Hoàng Tuệ giữ chức Chủ tịch hội.

Theo ông Hoàng Tùng, phường An Khánh có diện tích hơn 15 km², trong đó khoảng một nửa là khu đô thị mới, phần còn lại là không gian đô thị năng động, đặc trưng như khu Thảo Điền.

Với tầm nhìn dài hạn, quy mô dân số hiện nay khoảng 75.000 người, đến năm 2040 dự kiến tăng thêm khoảng 200.000 cư dân, mở ra một thị trường lớn gấp khoảng 4 lần hiện tại.

“200.000 cư dân tương lai không chỉ là người sinh sống, mà còn là 200.000 khách hàng tiềm năng, nhóm khách hàng chất lượng, thu nhập cao của cộng đồng doanh nghiệp” - ông Hoàng Tùng nhận định.

Ông cũng cho rằng An Khánh đang đứng trước cơ hội lớn khi TP.HCM dự kiến đặt trung tâm chính trị - hành chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bên cạnh Trung tâm tài chính hiện hữu. Đây sẽ là lực hút mạnh đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng đã và đang được triển khai như cầu Thủ Thiêm 4 kết nối quận 7 cũ với trục Nguyễn Cơ Thạch, metro Thủ Thiêm - Long Thành… tạo thêm dư địa phát triển cho phường.

“Trong thời gian ngắn, An Khánh sẽ trở thành địa bàn rất quan trọng của TP.HCM. Đây là tín hiệu tích cực cho nhiệm kỳ mới và là cơ hội lớn cho hơn 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại phường, cả về số lượng lẫn chất lượng và quy mô” - ông Hoàng Tùng nhìn nhận.

Từ đó, ông cho biết lãnh đạo phường sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp trở lại cho sự phát triển chung của địa phương.

Đại hội hội doanh nhân phường đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp phường An Khánh trong việc đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân vào thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, Hội sẽ phát huy vai trò của doanh nhân, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và lan tỏa giá trị phát triển bền vững cho xã hội.

Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành hội doanh nghiệp phường gồm 22 người, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: THANH THÙY

Với tinh thần “Đồng hành phát triển – Kiến tạo tương lai”, hội doanh nghiệp phường An Khánh được định hướng sẽ trở thành hệ sinh thái kết nối – ươm mầm – nâng tầm doanh nghiệp, nơi hội tụ tri thức quản trị hiện đại, kinh nghiệm điều hành, nguồn lực đầu tư và cơ hội hợp tác chiến lược.

Hội chú trọng hỗ trợ khởi nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời tạo không gian để các doanh nghiệp lớn, doanh nhân thành đạt dẫn dắt, chia sẻ và lan tỏa giá trị trong cộng đồng; kết nối doanh nhân tiêu biểu của phường An Khánh. Các hội viên có điều kiện giao lưu, học hỏi từ những mô hình kinh doanh hiệu quả, những 'đại bàng doanh nghiệp' đã khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.

Trên nền tảng đó, Hội sẽ từng bước hình thành và phát triển các tiểu hội, câu lạc bộ chuyên ngành theo các lĩnh vực mũi nhọn, như tài chính – ngân hàng, bất động sản, thương mại – dịch vụ, F&B; thời trang – may mặc, chuyển đổi số… phù hợp với đặc thù của Trung tâm tài chính Thủ Thiêm và xu thế phát triển của nền kinh tế hiện đại.