Phường An Khánh cần chuẩn bị để hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại phường 02/10/2025 15:58

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu Phường An Khánh cần xác định rõ nhiệm vụ, tham gia trong khâu chuẩn bị để hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM được đặt tại phường.

Ngày 2-10, Đảng ủy phường An Khánh, TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường An Khánh. Ảnh: THANH THÙY

Rà soát đánh giá từng vị trí công tác của cán bộ, công chức

Dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM- Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, phường An Khánh cần nhanh chóng triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, TP.HCM và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I để sớm có kết quả cụ thể.

Trước mắt, phường cần xây dựng chương trình hành động để cụ thể hoá từng nội dung nghị quyết. Phường An Khánh cũng cần xác định rõ nhiệm vụ của địa phương để cùng TP.HCM hoàn tất các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục hoàn thành xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo định hướng; tham gia trong khâu chuẩn bị để hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM được đặt tại phường.

Trong triển khai thực hiện, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu phải đảm bảo sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Đồng thời, phải đẩy mạnh kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Nhấn mạnh đến yêu cầu của Trung ương, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị rà soát, đánh giá cụ thể từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức tại cơ sở, gắn với nhiệm vụ của địa phương.

Trong đó, phải rà soát toàn bộ, đánh giá từng vị trí công tác của cán bộ, công chức để có những đề xuất phù hợp.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cũng lưu ý phường cần ban hành chương trình hành động để thực hiện 7 nghị quyết của Bộ Chính trị ( gồm nghị quyết 57, nghị quyết 59, nghị quyết 66, nghị quyết 68, nghị quyết 70, nghị quyết 71, nghị quyết 72)....

Nhiều mô hình cải cách hành chính hiệu quả

Trước đó, phát biểu khai mạc, ông Hoàng Tùng- Bí thư Đảng ủy phường An Khánh cho biết thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai toàn diện.

Đảng ủy phường đã chỉ đạo thành lập các Tiểu ban, ban hành kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tạo dấu mốc quan trọng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất và định hướng phát triển mới của phường trong giai đoạn tới.

Ông Hoàng Tùng - Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, cho biết công tác cải cách hành chính tiếp tục là điểm sáng của phường. Ảnh: THANH THÙY

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cơ bản đi vào nề nếp, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả rõ nét. Bộ máy được kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị được ban hành kịp thời.

Trung tâm phục vụ hành chính công được đầu tư đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục là điểm sáng của phường An Khánh. Trong 6.794 hồ sơ tiếp nhận, tỉ lệ giải quyết đạt 100%; trong đó có tới 99,8% hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Phường triển khai nhiều mô hình cải cách hành chính như “thực hiện, điều chỉnh, thôi trợ cấp hưu trí xã hội tại nhà”, “công trình chứng thực chữ ký tại nhà hoặc bệnh viện cho người dân”, “cấp giấy chứng tử, báo tử tại nhà”…

Thu ngân sách phường đạt 44,104 tỉ đồng, đạt 357% so với dự toán TP giao; tổng chi ngân sách cơ bản đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Công tác quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang mỹ quan được tăng cường; phường đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành nhiều công trình nâng cấp, cải tạo đường, hẻm, góp phần cải thiện diện mạo đô thị và phục vụ thiết thực đời sống người dân...