Trình đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TP.HCM trước 31-12 26/12/2025 21:37

(PLO)- TP.HCM thực hiện việc sắp xếp các cơ quan báo chí theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương và có đề án trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 31-12-2025.

Ngày 26-12, tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết thông tin về việc sắp xếp các cơ quan báo chí TP.

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện đề án chuyển đổi số trong khối các cơ quan báo chí của thành phố. Đồng thời, thực hiện công tác sắp xếp các cơ quan báo chí theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương và trình Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trước ngày 31-12-2025.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết thông tin về việc sắp xếp các cơ quan báo chí TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM rất quan tâm đến công tác sắp xếp các cơ quan báo chí của TP; chỉ đạo triển khai các giải pháp có thể làm để phát huy tốt nhất vai trò của các cơ quan báo chí TP.

TP.HCM thực hiện đúng định hướng và chỉ đạo của Trung ương đối với công tác sắp xếp, tinh gọn hệ thống các cơ quan báo chí.

Phó Bí thư Thành ủy TP Văn Thị Bạch Tuyết thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy giao cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với các cơ quan báo chí nghiên cứu, đề xuất đề án sắp xếp các cơ quan báo chí của TP.HCM.

Với định hướng, chỉ đạo của Trung ương và các quy định pháp luật hiện hành, sau sắp xếp, các cơ quan báo chí của TP.HCM vẫn duy trì tốt các hoạt động và phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn.

Phó Bí thư Thành ủy TP cho biết đây là một nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đánh giá là khó nhưng vẫn phải làm, đảm bảo khi triển khai thực hiện đề án sắp xếp các cơ quan báo chí TP nhận được sự đồng thuận cao.

"Sau sắp xếp, cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TP.HCM hoạt động tốt và đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ chính trị”, bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.