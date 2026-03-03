Tổng Bí thư Tô Lâm: Không phải việc gì cũng trình lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư 03/03/2026 22:26

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm giao Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung, chương trình, các điều kiện để tổ chức Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

Theo Dangcongsan, chiều 3-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan tham mưu, rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các nhiệm vụ trong Quý I-2026 và công tác chuẩn bị Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất cao, khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc rất khó; nhiều việc tồn đọng nhiều năm phải tập trung giải quyết dứt điểm. Do đó, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của từng tháng, từng quý thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ từng năm và cả nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư lưu ý không phải chỉ là “điểm danh” các công việc mà đòi hỏi phải hoàn thành với chất lượng rất cao, rất mới.

Tuy nhiên, thời gian còn lại của quý I không còn nhiều, trong khi số lượng công việc cần phải giải quyết rất lớn, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan rà soát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng thời, điều chỉnh thời gian, sắp xếp chương trình phù hợp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẢNG CỘNG SẢN

Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp rà soát tổng thể Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; điều chỉnh thời gian, sắp xếp chương trình phù hợp, bám rất sát từng việc cho từng tuần, từng tháng, từng quý, hằng năm.

Văn phòng Trung ương Đảng còn được giao rà soát, bổ sung các đề án để triển khai đầy đủ những nội dung trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIV, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ví dụ, Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định “năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”. Tổng Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị tài liệu, đưa ra giải pháp như thế nào để nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở và để thực hiện ngay trong năm 2026.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng phải đôn đốc các cơ quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong Quý II. Để bảo đảm giải quyết hết các công việc theo Chương trình, Tổng Bí thư nhấn mạnh vẫn phải đúng thẩm quyền, chứ không phải việc gì cũng trình lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Bí thư đề nghị giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuẩn bị các Đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian theo đúng quy chế làm việc, phải có thời gian cho các cơ quan tham gia ý kiến và thời gian cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu.

Các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẢNG CỘNG SẢN

Tổng Bí thư yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các đề án trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng. Đối với những vấn đề thay đổi, bổ sung, Văn phòng Trung ương cần tiếp thu, giải trình, báo cáo kịp thời.

Trước mắt, Tổng Bí thư nêu rõ cần tập trung phối hợp với các cơ quan chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình, các điều kiện để tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra, trong đó có nhóm vấn đề về công tác tổ chức cán bộ…

Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng đôn đốc các cơ quan chuẩn bị chu đáo, chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị gửi sớm để Trung ương nghiên cứu. Cùng đó, nghiên cứu sắp xếp chương trình chi tiết ngày họp Trung ương phù hợp để thảo luận kỹ lưỡng các nhóm vấn đề rất quan trọng trong kỳ họp.