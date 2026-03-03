Video Tin Tức

Thời tiết ngày 3-3: Bắc Bộ mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét

(PLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 3-3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có giông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 3-3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, phần lớn khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4.

EKIP BẢN TIN
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Thời tiết #Bắc Bộ #Đông Bắc Bộ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm