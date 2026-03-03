Thời tiết ngày 3-3: Bắc Bộ mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 3-3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, phần lớn khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4.
