Thời tiết ngày 3-3: Bắc Bộ mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét 03/03/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 3-3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có giông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 3-3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, phần lớn khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4.

