Người TP.HCM đổ xô mua vàng﻿, phố cá lóc nướng﻿ ‘cháy hàng’ ngày vía Thần Tài﻿

Ghi nhận tại tiệm vàng Mi Hồng (đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định), lượng khách tìm mua rất đông. Nhiều thời điểm, người dân phải chen chúc, chờ đến lượt giao dịch.
Theo quan niệm dân gian, mua vàng vào ngày vía Thần Tài là cách cầu may mắn, tài lộc và thuận lợi trong công việc, kinh doanh suốt năm.
Không chỉ vàng, cá lóc nướng – lễ vật quen thuộc trong ngày vía Thần Tài cũng được tiêu thụ mạnh. Tại “phố cá lóc nướng” trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì), không khí mua bán diễn ra tấp nập từ sáng sớm.