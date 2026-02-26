Người TP.HCM đổ xô mua vàng﻿, phố cá lóc nướng﻿ ‘cháy hàng’ ngày vía Thần Tài﻿

Người dân TP.HCM đổ xô mua vàng, phố cá lóc nướng ‘cháy hàng’ ngày vía Thần Tài 26/02/2026 13:16

(PLO)- Sáng 26-2 (mùng 10 tháng Giêng), không khí mua bán tại các tiệm vàng và điểm bán cá lóc nướng ở TP.HCM trở nên nhộn nhịp ngay từ sớm khi người dân đổ xô đi “lấy lộc” ngày vía Thần Tài.

Ghi nhận tại tiệm vàng Mi Hồng (đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định), lượng khách tìm mua rất đông. Nhiều thời điểm, người dân phải chen chúc, chờ đến lượt giao dịch.

Theo quan niệm dân gian, mua vàng vào ngày vía Thần Tài là cách cầu may mắn, tài lộc và thuận lợi trong công việc, kinh doanh suốt năm.

Không chỉ vàng, cá lóc nướng – lễ vật quen thuộc trong ngày vía Thần Tài cũng được tiêu thụ mạnh. Tại “phố cá lóc nướng” trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì), không khí mua bán diễn ra tấp nập từ sáng sớm.