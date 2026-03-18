Chuẩn bị chu đáo cho tuần tra và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ 18/03/2026 19:53

(PLO)- Công tác chuẩn bị cho lễ khởi hành Tuần tra liên hợp lần thứ 40 và Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ đã được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng nghi thức đối ngoại.

Video: Chuẩn bị chu đáo cho tuần tra và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Ngày 18-3, tại cảng Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc, trong không khí khẩn trương và trách nhiệm cao, Biên đội Tàu 015 - Trần Hưng Đạo và 012 - Lý Thái Tổ đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức lễ khởi hành Tuần tra liên hợp lần thứ 40 và Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ; đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên thăm tàu.

Trước đó, hai tàu hộ vệ tên lửa hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam đã tích cực chỉnh trang nội vụ, tạo diện mạo nền nếp, chính quy cho tất cả không gian trong và ngoài tàu. Lễ khởi hành được chuẩn bị chu đáo, các cán bộ chỉ huy biên đội tàu hai nước đã phối hợp luyện tập chặt chẽ, đảm bảo đúng nghi thức đối ngoại.