Lãnh đạo TP.HCM chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân 02/02/2026 10:31

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM và Quân chủng Hải quân thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền.

Sáng 2-2, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đoàn công tác TP.HCM và Quân chủng Hải quân đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định Vùng 5 Hải quân đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn.

Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân. Ảnh: ĐVCC

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cùng những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Phó Tư lệnh Hải quân đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên.

Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân đặc biệt lưu ý đơn vị cần tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm nhưng phải đảm bảo duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu cao, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân, Chuẩn Đô đốc Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo TP.HCM và Quân chủng Hải quân đối với đơn vị.

Chuẩn Đô đốc Trịnh Xuân Tùng khẳng định đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân thêm vững tin, yên tâm công tác và gắn bó xây dựng đơn vị. Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhấn mạnh tập thể cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo.

Toàn đơn vị sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Dịp này, đoàn công tác TP.HCM và Quân chủng Hải quân đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực nhằm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.