Công an TP.HCM truy tìm Trần Trung Hiếu 31/01/2026 19:48

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy tìm Trần Trung Hiếu để làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người dân tại quận 7 cũ.

Ngày 31-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 10-9-2024 tại địa chỉ 167/28/13 Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, TP.HCM (quận 7 cũ).

Theo điều tra, Trần Trung Hiếu (32 tuổi, ngụ ấp Chiến Thắng, xã Dầu Tiếng, TP.HCM) là chủ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1050207477. Tài khoản này có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 266 triệu đồng của bà PPH (57 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ, TP.HCM).

Công an TP.HCM đã ra quyết định truy tìm với Hiếu. Ảnh: CA

Qua xác minh, Trần Trung Hiếu hiện không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ. Trước đó, vào ngày 12-11-2024 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra. Sau khi xác định hành vi của HIếu, ngày 20-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy tìm đối với người này nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp, thông tin truy tìm người có đặc điểm nêu trên.

Khi phát hiện Trần Trung Hiếu, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Hình sự) hoặc cơ quan công an gần nhất để xử lý.