Tây Ninh: Phát hiện xe tải chở 150 thùng hàng nghi nhập lậu 13/03/2026 16:49

(PLO)- Lực lượng QLTT Tây Ninh kiểm tra xe tải trên quốc lộ 62, phát hiện 150 thùng hàng hóa không xuất trình được hóa đơn chứng từ, nghi nhập lậu.

Ngày 13-3, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra xe tải trên quốc lộ 62, phát hiện 150 thùng hàng hóa nhiều chủng loại không xuất trình được hóa đơn chứng từ, nghi nhập lậu.

Video: Phát hiện xe tải chở 150 thùng hàng nghi nhập lậu trên quốc lộ 62

Rạng sáng cùng ngày, tiếp nhận nguồn tin từ người dân, Đội Quản lý thị trường số 6 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh) tiến hành kiểm tra một xe tải lưu thông qua khu vực quốc lộ 62, phường Kiến Tường.

Thời điểm kiểm tra vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng dừng phương tiện ô tô tải 84C-085.28, do ông Nguyễn Trường Phi điều khiển.

Chiếc xe tải nghi chở hàng lậu bị lực lượng QLTT phát hiện bắt giữ. Ảnh: HUỲNH DU

Qua kiểm tra thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 150 thùng hàng hóa được đóng trong các thùng carton với nhiều chủng loại khác nhau. Trong đó có các mặt hàng tiêu dùng như: 23 thùng kem đánh răng, 4 thùng thạch rau câu, 12 thùng dầu cù là, 9 thùng dầu nóng,12 thùng nước tăng lực, 9 thùng nước giải khát.

Ngoài ra, trên xe còn có nhiều sản phẩm khác gồm: nhang muỗi, băng keo cá nhân, xà bông cục, xí muội không nhãn hiệu, cao dán, hột quẹt...

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa nghi hàng nhập lậu. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ghi nhận ban đầu của lực lượng chức năng, toàn bộ các mặt hàng trên đều do nước ngoài sản xuất. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Qua đó, lực lượng Quản lý thị trường nhận định số hàng hóa trên có dấu hiệu là hàng nhập lậu. Đội Quản lý thị trường số 6 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ lô hàng để tiếp tục thẩm tra, xác minh và xử lý theo quy định.