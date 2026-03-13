Phát hiện 9 thanh niên phê ma túy trong 'vũ trường mini' núp bóng tiệm cầm đồ 13/03/2026 11:49

Ngày 13-3, tin từ Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng củng cố chứng cứ, xử lý tụ điểm bay lắc tại tiệm cầm đồ T86 tại thôn Lâm Giáo, xã Hàm Thuận.

Nhóm thanh niên bị bắt quả tang.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 10-3, Tổ công tác Công an xã Hàm Thuận đã bất ngờ đột kích vào Cơ sở cầm đồ T86. Tại đây, bên trong căn phòng ở của nhân viên, không phải là cảnh nghỉ ngơi mà là một "vũ trường thu nhỏ" đang hoạt động hết công suất.

Tại hiện trường, 9 thanh niên đang trong trạng thái "phê pha", quay cuồng theo tiếng nhạc cực lớn và ánh đèn laser. Không gian nồng nặc mùi khói thuốc và chất kích thích, phơi bày lối sống buông thả của một bộ phận thanh niên núp bóng là nhân viên tiệm cầm đồ.

Tang vật thu giữ tại chỗ.

Kiểm tra tại chỗ, công an thu giữ hàng loạt "đồ nghề" phục vụ cho việc sử dụng ma túy bao gồm: Dĩa sứ dùng để chia nhỏ thuốc, thẻ nhựa để "ke" ma túy, các tờ tiền cuộn tròn dùng làm ống hút, cùng hệ thống loa, đèn laser hiện đại phục vụ cho cuộc vui.

Nguyễn Thế Duy "chủ xị" của bữa tiệc này đã tự nguyện giao nộp 3 gói nylon chứa chất bột trắng và viên nén, nghi là Ketamin và thuốc lắc. Duy khai nhận đã tự mình mua số ma túy trên về để cùng 8 người khác mở tiệc bay lắc ngay tại tiệm cầm đồ. Tuy nhiên, khi cả nhóm đang mải mê "bay bổng" thì tiếng gõ cửa của lực lượng công an đã chấm dứt cuộc vui.

Vụ việc là một phần trong kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2026. Hiện Công an xã Hàm Thuận đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.