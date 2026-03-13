Xử phạt tài xế đậu xe ở dải dừng khẩn cấp cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để... ngủ 13/03/2026 08:48

Ngày 13-3, tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội CSGT số 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết vừa lập biên bản đối với một tài xế dừng, đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để ngủ.

Tài xế dừng xe tại dải dừng khẩn cấp trên cao tốc để... ngủ ngon lành.

Cụ thể, chiều 12-3, trong lúc tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Đội CSGT số 6 phát hiện một ô tô 7 chỗ mang biển số tỉnh Khánh Hòa dừng ở dải dừng khẩn cấp thuộc địa phận xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng.

Chiếc xe dừng ở dải dừng khẩn cấp nhưng không bật đèn cảnh báo nguy hiểm hay đặt vật cảnh báo phía sau xe theo đúng khoảng cách an toàn (tối thiểu 150m).

Khi lực lượng CSGT tiếp cận xe để ghi hình thì lái xe ô tô vẫn đang nằm ngủ ngon lành ở ghế tài xế.

Theo Đội CSGT số 6, thời gian gần đây, trên nhiều tuyến cao tốc vẫn còn xảy ra tình trạng một số lái xe tự ý dừng, đỗ phương tiện trên làn xe chạy hoặc dừng không đúng quy định.

Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ rất cao dẫn đến va chạm dây chuyền, tai nạn giao thông liên hoàn, đặc biệt trong điều kiện các phương tiện lưu thông với tốc độ lớn (80–90 km/h). Chỉ một phương tiện dừng đột ngột trên cao tốc cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều xe phía sau.

Khi lực lượng CSGT tiếp cận xe vi phạm, tài xế vẫn đang ngủ ngon lành.

Các hành vi vi phạm thường gặp là dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; dừng xe tại làn dừng khẩn cấp nhưng chiếm dụng một phần làn xe chạy; dừng xe không bật đèn cảnh báo nguy hiểm khi buộc phải dừng tại làn dừng khẩn cấp; dừng xe để đón, trả người; giải quyết việc cá nhân hoặc các lý do không chính đáng khác.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc có thể bị xử phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Cục CSGT cho biết, chỉ được dừng xe trong trường hợp bất khả kháng như phương tiện gặp sự cố kỹ thuật không thể tiếp tục di chuyển; xảy ra tai nạn giao thông, các tình huống khẩn cấp khác buộc phải dừng xe.

Khi buộc phải dừng xe trên cao tốc, người điều khiển phương tiện cần: Bật ngay đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt biển cảnh báo hoặc vật cảnh báo phía sau xe theo đúng khoảng cách an toàn (tối thiểu 150m) và nhanh chóng đưa người ra khỏi làn xe chạy, đứng tại vị trí an toàn phía ngoài hộ lan...