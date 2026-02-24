Điều tra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 24/02/2026 15:43

(PLO)- Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết làm 4 người bị thương, các phương tiện hư hỏng.

Ngày 24-2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với VKSND khu vực 12- Lâm Đồng, thu thập chứng cứ để điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa bốn ô tô trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cơ quan điều tra phối hợp với VKSND khám nghiệm hiện trường.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12-2, tại Km 212+700m cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (thôn Thuận Minh, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn.

Cụ thể, xe đầu kéo 79H-023.80 do Hà Xuân Tâm (37 tuổi, trú xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển hướng TP.HCM đi Hà Nội đã tông vào đuôi xe tải 79C-174.59 do Nguyễn Văn Sơn (38 tuổi, trú Khánh Hòa) điều khiển chạy cùng chiều.

Sau đó, xe tải 79C-174.59 tiếp tục tông vào đuôi ô tô con 51L-088.00 do Trần Viết Bình (35 tuổi, ngụ Gia Lai) cầm lái. Ô tô con này bị đẩy tới, tông tiếp vào đuôi xe khách 50E-462.13 chạy phía trước, tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn.

Vụ việc làm bốn ô tô hư hỏng nặng, bốn người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, phương tiện và kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của các tài xế. Kết quả cho thấy cả bốn tài xế đều không vi phạm. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.