Cảnh sát giải cứu bé trai rơi xuống giếng bỏ hoang 17/03/2026 16:25

(PLO)- Cảnh sát ở Đắk Lắk đã kịp thời giải cứu một bé trai bị rơi xuống giếng hoang khi qua rẫy hàng xóm chơi.

Ngày 17-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa giải cứu một bé trai bị rơi xuống giếng sâu.

Cảnh sát xuống giếng trấn an, cứu nạn bé trai. Ảnh: C.S

Trước đó, vào lúc 9 giờ 11 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về việc có một bé trai bị rơi xuống giếng sâu tại Buôn Săm A, xã Ea H’leo.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động lực lượng, phương tiện khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu nạn.

Dù không gian hẹp, sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, các cán bộ, chiến sĩ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng phương tiện chuyên dụng để tiếp cận, trấn an tinh thần nạn nhân và tổ chức cứu nạn.

Nhờ sự xử lý nhanh chóng, chính xác và phối hợp chặt chẽ, sau 15 phút có mặt tại hiện trường, cảnh sát đã đưa được nạn nhân lên mặt đất an toàn.

Video bé trai được giải cứu lên mặt đất

Bé trai bị rơi xuống giếng là SYK (12 tuổi, ngụ xã Ea H'Leo). Sáng cùng ngày, cháu K qua rẫy hàng xóm chơi nhưng không may rơi xuống giếng hoang.

Hiện bé K đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để kiểm tra sức khỏe.