TP.HCM: Ra quân lập lại trật tự đô thị quanh chợ Long Trường

Ngày 3-6, UBND phường Long Trường phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường đồng loạt ra quân tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự lòng lề đường tại khu vực chợ Long Trường và nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.
Chuyển biến tích cực sau nhiều đợt ra quân
Theo ghi nhận của PLO, khu vực xung quanh chợ Long Trường từng là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, kinh doanh tự phát. Nhiều hộ dân bày bán hàng hóa trên vỉa hè, người mua bán để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tuy nhiên, sau nhiều đợt tuyên truyền, kiểm tra và xử lý quyết liệt của chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, tình hình trật tự đô thị tại khu vực này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường giảm đáng kể, ý thức chấp hành của nhiều hộ kinh doanh được nâng lên.
Sáng cùng ngày, tổ công tác tổ chức tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đường Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh và một số khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè; đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không tái diễn vi phạm.
Đối với những trường hợp đã nhiều lần được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm, tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.
Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng đậu xe cản trở giao thông
Cũng trong sáng 3-6, lực lượng Cảnh sát trật tự đã lập nhiều biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp đậu, đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Nhiều mái che, bạt che, vật dụng lấn chiếm vỉa hè được lực lượng chức năng vận động người dân tự tháo dỡ. Đối với các trường hợp không chấp hành hoặc tái phạm, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.
Đại diện lực lượng chức năng cho biết, hiện nay tình trạng một số hộ dân buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn diễn ra ở một số nơi; đặc biệt các điểm họp chợ tự phát vẫn có dấu hiệu tái diễn phức tạp.
Theo quy định của pháp luật, lòng đường và vỉa hè là không gian dành cho giao thông và người đi bộ. Mọi hành vi sử dụng trái phép để buôn bán, đặt biển quảng cáo, tập kết hàng hóa hoặc để vật dụng đều là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định.
Việc lấn chiếm lòng, lề đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, làm gia tăng nguy cơ ùn tắc, tai nạn và ô nhiễm môi trường.
Thời gian tới, Công an phường Long Trường sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tái lấn chiếm.
Lực lượng chức năng cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không buôn bán hàng rong trái phép, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Mỗi hành động chấp hành nghiêm quy định hôm nay sẽ góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn và sạch đẹp.