TP.HCM: Ra quân lập lại trật tự đô thị quanh chợ Long Trường 03/06/2026 10:35

(PLO)- Lực lượng chức năng phường Long Trường, TP.HCM đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè quanh khu vực chợ Long Trường và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.

Ngày 3-6, UBND phường Long Trường phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường đồng loạt ra quân tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự lòng lề đường tại khu vực chợ Long Trường và nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phường Long Trường ra quân kiểm tra, tuyên truyền và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Chuyển biến tích cực sau nhiều đợt ra quân

Theo ghi nhận của PLO, khu vực xung quanh chợ Long Trường từng là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, kinh doanh tự phát. Nhiều hộ dân bày bán hàng hóa trên vỉa hè, người mua bán để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuy nhiên, sau nhiều đợt tuyên truyền, kiểm tra và xử lý quyết liệt của chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, tình hình trật tự đô thị tại khu vực này đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường giảm đáng kể, ý thức chấp hành của nhiều hộ kinh doanh được nâng lên.

Ngã ba Nguyễn Duy Trinh - Lã Xuân Oai trở nên thông thoáng hơn sau nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, góp phần bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Sáng cùng ngày, tổ công tác tổ chức tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đường Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh và một số khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè; đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không tái diễn vi phạm.

Đối với những trường hợp đã nhiều lần được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm, tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Một trường hợp bị lập biên bản xử phạt sau nhiều lần nhắc nhở. Ảnh: PHẠM HẢI

Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng đậu xe cản trở giao thông

Cũng trong sáng 3-6, lực lượng Cảnh sát trật tự đã lập nhiều biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp đậu, đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Một trường hợp đậu xe dưới lòng đường bị Cảnh sát trật tự lập biên bản, xử phạt. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều mái che, bạt che, vật dụng lấn chiếm vỉa hè được lực lượng chức năng vận động người dân tự tháo dỡ. Đối với các trường hợp không chấp hành hoặc tái phạm, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết, hiện nay tình trạng một số hộ dân buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn diễn ra ở một số nơi; đặc biệt các điểm họp chợ tự phát vẫn có dấu hiệu tái diễn phức tạp.

Theo quy định của pháp luật, lòng đường và vỉa hè là không gian dành cho giao thông và người đi bộ. Mọi hành vi sử dụng trái phép để buôn bán, đặt biển quảng cáo, tập kết hàng hóa hoặc để vật dụng đều là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định.

Công tác tuyên truyền được kết hợp xuyên suốt trong quá trình kiểm tra, giúp người dân nâng cao nhận thức về tác hại của việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Ảnh: PHẠM HẢI

Việc lấn chiếm lòng, lề đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, làm gia tăng nguy cơ ùn tắc, tai nạn và ô nhiễm môi trường.

Thời gian tới, Công an phường Long Trường sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tái lấn chiếm.

Nhiều hộ kinh doanh được lực lượng chức năng vận động ký cam kết không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, kinh doanh sau thời gian dài tuyên truyền, nhắc nhở. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng chức năng cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không buôn bán hàng rong trái phép, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh. Mỗi hành động chấp hành nghiêm quy định hôm nay sẽ góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn và sạch đẹp.

Sau nhiều đợt ra quân quyết liệt, tình trạng buôn bán﻿ tự phát quanh khu vực chợ Long Trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm trật tự và mỹ quan đô thị. Ảnh: PHẠM HẢI