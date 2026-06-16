Công an dùng flycam truy vết kẻ giết người rồi trốn trong rừng 16/06/2026 12:36

(PLO)- Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đang tổ chức vây bắt nghi phạm sau khi nổ súng giết người trốn vào rừng sâu.

Ngày 16-6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức khoanh vùng, truy bắt đối tượng nổ súng khiến một người tử vong. Sau khi gây án, hung thủ lẩn trốn trong rừng.

Theo thông tin ban đầu, tối 14-6, anh TAS (38 tuổi, ngụ xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) cùng với hai người đàn ông tên H và T nhậu tại chòi rẫy thuộc tiểu khu 1288 (địa phận xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai).

Sau cuộc nhậu, anh T trở về chòi rẫy của mình để nghỉ ngơi thì nghe tiếng súng nổ. Quay lại kiểm tra, anh T phát hiện anh S đã tử vong với một vết thương nghi do đạn của súng tự chế gây ra. Người tên H đã bỏ trốn.

Nạn nhân tử vong nghi do bị súng tự chế bắn trúng. Ảnh: CA.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động đông đảo lực lượng và sử dụng chó nghiệp vụ khoanh vùng, bao vây khu vực rừng để truy bắt hung thủ. Đồng thời, lực lượng chức năng dùng thiết bị bay không người lái hỗ trợ công tác vây bắt.

Khu vực rừng nơi hung thủ lẩn trốn.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân nếu phát hiện người nghi vấn thì khẩn trương báo tin cho cơ quan công an gần nhất hoặc trực ban Công an tỉnh Gia Lai qua số điện thoại 0694.349.112. Người dân cũng có thể liên hệ Đại tá Ngô Gia Cường, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai qua số điện thoại: 090 5153060.