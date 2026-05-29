Nổ súng bắn cha dượng vì mâu thuẫn gia đình, lãnh 16 năm tù 29/05/2026 15:20

(PLO)- Do quá trình chung sống phát sinh nhiều mâu thuẫn nên Anh nảy sinh ý định sẽ giết ông T để trả thù...

Ngày 29-5, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Anh 16 năm tù về hai tội giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 1989, bà Trần Thị L (đã mất năm 2019), mẹ đẻ của bị cáo Anh, chung sống như vợ chồng với ông Lương Văn T và cùng chăm sóc, nuôi dạy Anh từ khi còn nhỏ.

Quá trình chung sống cùng gia đình, Anh thường xuyên bỏ học và không nghe theo sự quản lý, giáo dục của bà L và ông T.

Bị cáo Đỗ Hoàng Anh. Ảnh: Hoàng Huy

Do quá trình chung sống phát sinh nhiều mâu thuẫn nên Anh nảy sinh ý định sẽ giết ông T để trả thù.

Đến khoảng tháng 7-2025, thông qua mạng xã hội Facebook, Anh đặt mua của một người không quen biết 1 khẩu súng Colt 45, loại súng quân dụng, có 4 viên đạn trong hộp tiếp đạn cùng 1 quả lựu đạn với giá 4 triệu đồng. Bị cáo dự định dùng để giết ông T.

Sau khi mua được súng, Anh mang về phòng trọ để bắn thử nhưng bị cướp cò 1 viên đạn. Khẩu súng cùng 3 viên đạn còn lại và quả lựu đạn được cất giấu tại phòng trọ.

Khoảng 14h30 ngày 13-12-2025, với mục đích giết ông T, Anh cất giấu khẩu súng vào trong người rồi chạy xe máy không mang biển kiểm soát, đi đến nhà ông T. Khi đến nơi, Anh ngồi trên xe máy cách cửa nhà ông T khoảng 2,7m.

Khi phát hiện thấy ông T mở cửa cuốn, Anh dùng tay phải cầm súng chĩa nòng súng về phía ông T và bắn 2 phát. Phát thứ nhất không trúng làm ông T hoảng sợ bỏ chạy vào trong nhà, nấp sau tủ bán nước; phát thứ hai thì bị kẹt đạn không nổ.

Sau đó, Anh cất súng vào trong người rồi phóng xe bỏ chạy. Bị cáo chạy xe máy về nhà chị gái cùng mẹ khác cha, kể lại cho chị gái nghe sự việc trên. Chị gái khuyên Anh ra đầu thú nhưng bị cáo không nghe và bỏ đi.

Ngày 13-12-2025, ông T có đơn trình báo sự việc trên đến Công an phường Tương Mai.

Trên cơ sở đơn trình báo của ông T và các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 18-12-2025, CQĐT đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Hoàng Anh để điều tra về tội giết người.