Người đàn ông nổ súng đe dọa lực lượng công an dự định vượt biên sang Lào 19/03/2026 15:54

Ngày 19-3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Hải Quỳnh (ở phường Tương Mai, Hà Nội) mức án chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Chống người thi hành công vụ.

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thúy Ngân (ở phường Ngọc Hà) bị xử phạt 24 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Các bị cáo Lê Thị Kim Lương (ở phường Ba Đình) và Nguyễn Tuyết Anh (ở phường Bạch Mai) mỗi người nhận 18 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

Bị cáo Trần Hải Quỳnh tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo trạng, Trần Hải Quỳnh là người có nhiều tiền án về các hành vi liên quan ma túy, vũ khí quân dụng. Năm 2015, Quỳnh bị TAND quận Hoàng Mai (cũ) phạt 15 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Năm 2025, Quỳnh khi đó đã ra tù, lên Lạng Sơn và mua một khẩu súng ngắn CZ75, một khẩu EKOL Fiat Magnum 9mm cùng nhiều viên đạn các loại và 2 bình xịt hơi cay với tổng số tiền 35,5 triệu đồng với mục đích phòng thân.

Cũng trong thời gian này, Quỳnh mua từ một người không quen biết 200 triệu đồng ma túy, gồm các loại cần sa, nước vui, Heroin, Methamphetamine, Ketamine, MDMA và dụng cụ sử dụng ma túy nhằm về bán lẻ cho người khác.

Tháng 7-2025, Quỳnh nhờ người đứng tên thuê một căn nhà gần đường Phan Trọng Tuệ (Hà Nội) và mang toàn bộ ma túy, súng, đạn về cất giấu tại phòng ngủ.

Khoảng 22h ngày 24-7-2025, tổ công tác Công an phường Đại Thanh đến kiểm tra căn nhà Quỳnh thuê. Thấy vậy, Quỳnh trốn vào trong phòng ngủ. Trong nhà lúc này có bị cáo Lê Thị Kim Lương, là bạn xã hội của Quỳnh.

Lương đi ra mở cửa. Lực lượng công an yêu cầu Lương xuất trình giấy tờ cá nhân nhưng Lương không đưa ra mà bỏ chạy.

Phát hiện Quỳnh đang trốn, tổ công tác yêu cầu Quỳnh mở cửa phòng ngủ nhưng Quỳnh đứng dựa lưng vào cửa, ngăn không cho ai mở. Một cán bộ yêu cầu Quỳnh mở cửa để tổ công tác kiểm tra hành chính, Quỳnh ở trong nói vọng ra: "Đang đau bụng chưa ra được”.

Đồng thời Quỳnh lấy 2 khẩu súng ngắn, tay trái cầm khẩu CZ75, tay phải cầm khẩu EKOL Firat Magnum rồi mở cửa, hướng nòng súng về phía tổ công tác, miệng chửi bới và dọa: “Chúng mày lui ra, không tao bắn chết”.

Lực lượng công an cố gắng trấn tĩnh Quỳnh thì bị cáo bắn một phát lên trần nhà để dọa rồi bỏ chạy ra ngoài, bắn thêm một phát xuống nền đường rồi tiếp tục bỏ chạy.

Tới bờ sông Tô Lịch, Quỳnh dùng súng chặn một đôi nam nữ thanh niên, cướp xe máy của họ và di chuyển đến khu vực phố Linh Đàm.

Thấy không có ai đuổi theo, bị cáo vứt xe máy, thuê taxi đi mua quần áo mới rồi gọi điện cho bị cáo Nguyễn Thị Thúy Ngân xin ngủ nhờ.

Sáng hôm sau, Quỳnh kể lại chuyện bắn trả công an, cướp xe máy cho Ngân và nhóm Lê Thị Kim Lương, Nguyễn Tuyết Anh biết; đồng thời nói muốn làm hộ chiếu để trốn sang Lào.

Bị cáo Ngân đã giúp Quỳnh mua điện thoại, sim, đồ dùng… Sau đó, Quỳnh bắt taxi đi Quảng Trị với mục đích vượt biên nhưng bị công an bắt giữ tại khu vực xã Lao Bảo (Quảng Trị) chiều 26-7-2025.