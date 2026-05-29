Nóng: Đình chỉ điều tra vụ thầy giáo Tâm ở Cà Mau 29/05/2026 18:20

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can với ông Trần Văn Tâm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trường THCS Tam Giang Tây.

Đây là vụ án thầy hiệu trưởng ở Cà Mau bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng mà PLO đã nhiều lần thông tin.

Ông Trần Văn Tâm (áo xanh) cùng Luật sư Quách Trọng Phú thời điểm ông Tâm được tại ngoại. Ảnh: CTV

Theo đó, sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Trần Văn Tâm.

Theo Cơ quan CSĐT, bị can Trần Văn Tâm với vai trò là người đứng đầu đơn vị, chủ tài khoản, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã tiến hành kiểm kê các thiết bị của nhà trường, thấy thiếu một số thiết bị nên thay mặt Hội đồng sư phạm nhà trường thông báo thực hiện mua sắm một số trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của nhà trường đúng với chức trách, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, quá trình mua vật tư và thiết bị cho nhà trường, bị can Tâm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng tài sản, bị can Tâm đã mua 03 hóa đơn khống của 2 doanh nghiệp và 1 hóa đơn của 1 Công ty tư nhân xuất bán có giá trị cao hơn giá trị mua vật tư; sau đó bị can Tâm duyệt chi quyết toán tổng số tiền 13.040.000 đồng từ nguồn kinh phí học phí năm 2022 và nguồn kinh phí thường xuyên năm 2023 của trường, chiếm đoạt số tiền 6.140.000 đồng và thanh toán số tiền 6.900.000 đồng sai quy định tài chính.

Hành vi của bị can Trần Văn Tâm đủ yếu tố cấu thành tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, xét thấy, số tiền bị can Tâm đã chiếm đoạt không lớn (6.140.000 đồng), đã tự nguyện nộp lại số tiền đã chiếm đoạt và chi sai quy định nguyên tắc tài chính; tổng giá trị tài sản do bị can Tâm mua vật tư, thuê người làm ra có lợi cho nhà trường, giá trị thực tế sản phẩm làm ra cao hơn so với số tiền Trường bỏ ra mua vật tư, bị can Tâm có nhân thân tốt, có quá trình dài cống hiến cho ngành giáo dục, được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, nhiều bằng khen, giấy khen và hiện nay bị can Tâm không còn nguy hiểm cho xã hội nữa nên Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra đối với bị can Tâm (miễn trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự).

Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử, cấp sơ thẩm xác định số tiền thực tế ông Tâm chi trả cho việc mua vật tư và công sức lao động thấp hơn nhiều so với số tiền ghi trên hoá đơn mà ông đã được thanh toán. Phần chênh lệch được xác định là 10,708 triệu đồng.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 17-2-2025, TAND huyện Ngọc Hiển (cũ) đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tâm 7 năm tù về tội tham ô tài sản, đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm sau khi mãn hạn tù và buộc tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 10.708.000 đồng.

Sau khi tuyên án sơ thẩm, ông Tâm làm đơn kháng cáo.

Ngày 6-5-2025, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm đối với ông Trần Văn Tâm - Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ) phạm tội tham ô tài sản với số tiền 10,7 triệu đồng, trả hồ sơ để điều tra lại.

Đến ngày 16-8-2025, Viện trưởng VKSND khu vực 5 - VKSND tỉnh Cà Mau đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn khi thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với ông Trần Văn Tâm cho đến nay.