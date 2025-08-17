Nguyên hiệu trưởng ở tỉnh Cà Mau bị cáo buộc tham ô chia sẻ niềm vui khi được tại ngoại 17/08/2025 11:56

(PLO)- Ông Trần Văn Tâm, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây gửi lời cám ơn đến tất cả các cơ quan báo chí, bạn đọc, những người đã động viên ông cùng gia đình thời gian qua.

Sáng 17-8, PV PLO đến nhà ông Trần Văn Tâm, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (tỉnh Cà Mau), người vừa được Viện trưởng VKSND khu vực 5 quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cho bảo lĩnh.

Ông Trần Văn Tâm, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, tỉnh Cà Mau (bìa phải) và phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM (bìa trái). Ảnh: BT

Tại buổi gặp, ông Tâm đã bày tỏ vui mừng khi được cơ quan tố tụng thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông. Ông Tâm cũng bộc bạch khi được cán bộ trại tạm giam thông báo được tại ngoại, ông thấy rất hạnh phúc và người đầu tiên ông nhớ đến là vợ và em dâu của mình, những người đã không quản vất vả khó khăn, đồng hành cùng ông trong thời gian ông vướng vòng lao lý.

“Được tại ngoại cảm giác rất sung sướng; khi ra ngoài, người tôi thấy cần phải ôm để cảm ơn đầu tiên là vợ tôi, kế đó là em dâu của tôi. Khi được tại ngoại tôi rất vui nhưng trong lòng vẫn lo lo. Lo là ra ngoài rồi liệu mình có bị trở lại nơi đó nữa hay không?” - ông Tâm bày tỏ.

Ông Tâm cũng gửi lời cảm ơn đến Ban Biên tập, phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM và các anh em báo chí đã đồng hành cùng ông và gia đình trong thời gian qua. Đặc biệt, Báo Pháp luật TP.HCM đã có những thông tin phản ánh đa chiều, phân tích cụ thể pháp lý về vụ việc ông đang vướng phải.

Thầy giáo Tâm, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (tỉnh Cà Mau) bị cáo buộc tội tham ô tài sản với số tiền hơn 10,7 triệu đồng. Xử sơ thẩm ngày 17-2, TAND huyện Ngọc Hiển cũ đã tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù, đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm sau khi mãn hạn tù.Ngoài ra, HĐXX Còn tuyên buộc tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 10.708.000 đồng.

Sau đó, ông Tâm có đơn kháng cáo. Đến ngày 6-5, xử phúc thẩm, TAND tỉnh Cà Mau tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và trả hồ sơ để điều tra lại.

Đến ngày 16-8, Viện trưởng VKSND khu vực 5 (tỉnh Cà Mau) ra Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn đối với ông Tâm. Theo đó, ông Tâm được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh.