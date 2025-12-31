Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù 31/12/2025 18:11

Ngày 31-12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Đài (SN 1969, quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Văn Đài. Ảnh: TTX

Trước vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Đài có hai tiền án. Thứ nhất, Bản án hình sự phúc thẩm số 1037/2007/HSPT ngày 27-11-2007 của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999 (đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích).

Thứ hai, Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2018/HS-ST ngày 5-4-2018 của TAND TP Hà Nội xử phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999 (Bản án có hiệu lực pháp luật; Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo Quyết định số 207/2018/QĐ-CA ngày 7-6'2018 của TAND TP Hà Nội).

Tổng hợp hình phạt còn lại của Bản án hình sự sơ thẩm số 117/2018/HS-ST là 12 năm 6 tháng 8 ngày tù, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 29 năm 6 tháng 8 ngày tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án.

Về hình phạt bổ sung, HĐXX tuyên phạt quản chế bị cáo Nguyễn Văn Đài với thời hạn 5 năm. Tổng hợp với hình phạt bổ sung phạt quản chế 5 năm tại Bản án số 117/2018/HS-ST, buộc bị cáo chấp hành hình phạt bổ sung chung cho cả hai bản án là phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Đài bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã theo Quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 5-12-2025. TAND TP Hà Nội đã kêu gọi bị cáo Nguyễn Văn Đài ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Đến nay, bị cáo Đài không ra đầu thú, tòa án đã căn cứ quy định pháp luật và xét xử vắng mặt bị cáo Đài.