Cuộc thi 'Công dân với bầu cử': Kỳ 4 bứt phá 12.670 lượt thi, nhiều người hào hứng bước vào Kỳ 5 02/03/2026 11:21

(PLO)- Cuộc thi Công dân với bầu cử khép lại Kỳ 4 với 12.670 lượt tham gia, tiếp tục lan tỏa ý thức trách nhiệm trước ngày hội lớn của toàn dân.

Kỳ 4 cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” đã chính thức khép lại với 12.670 lượt dự thi, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với các kỳ trước.

Diễn ra từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3, Kỳ 4 tiếp tục thu hút đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi tham gia tìm hiểu các quy định pháp luật về bầu cử. Con số 12.670 lượt dự thi cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Cuộc thi 'Công dân với bầu cử': Kỳ 4 bứt phá 12.670 lượt thi.

Theo Ban Tổ chức, bộ câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng bám sát Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản liên quan. Nội dung tập trung vào nguyên tắc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu và quy trình tổ chức bầu cử, giúp người dân củng cố kiến thức một cách thiết thực, dễ tiếp cận.

Chia sẻ sau khi tham gia Kỳ 4, anh Lê Minh Vũ (ngụ TP.HCM) cho biết cuộc thi đã giúp anh nhìn nhận rõ hơn vai trò của mình với tư cách một cử tri.

“Ban đầu tôi tham gia để tìm hiểu thêm thông tin, nhưng khi trả lời từng câu hỏi, tôi mới thấy mình cần hiểu kỹ hơn về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử. Mỗi câu hỏi đều khiến tôi suy nghĩ về ý nghĩa của lá phiếu và trách nhiệm của mình đối với xã hội,” anh Vũ nói.

Anh Lê Minh Vũ (TP.HCM) cho rằng cuộc thi “Công dân với bầu cử” giúp anh nâng cao trách nhiệm công dân trước ngày bầu cử.

Theo anh, hình thức thi trực tuyến thuận tiện giúp người dân dễ dàng tham gia, kể cả những người bận rộn. “Tôi đã chia sẻ đường link cuộc thi cho người thân, bạn bè để mọi người cùng tham gia và chuẩn bị tốt hơn trước ngày bầu cử" -anh Vũ cho biết.

Ban Tổ chức cho biết các bài dự thi của Kỳ 4 đang được rà soát, đối chiếu đáp án và tổng hợp kết quả theo quy định; danh sách thí sinh đạt giải sẽ được công bố trong thời gian tới trên các kênh thông tin chính thức của cuộc thi.

Đáng chú ý, Kỳ 5 của cuộc thi đã chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 2-3 và kéo dài đến hết ngày 8-3. Người dân có thể tiếp tục tham gia dự thi trực tuyến tại đường link chính thức của chương trình: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn.



Cuộc thi được tổ chức thành sáu kỳ liên tiếp nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm công dân trước ngày hội lớn của toàn dân.

Với sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ, cuộc thi “Công dân với bầu cử” đang từng bước trở thành diễn đàn tìm hiểu pháp luật thiết thực, góp phần chuẩn bị tâm thế chủ động, hiểu biết và trách nhiệm cho cử tri trước thềm bầu cử.