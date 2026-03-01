Không có người lớn đi kèm, trẻ em bao nhiêu tuổi được phép tự đi tàu hỏa? 01/03/2026 14:13

(PLO)- Pháp luật quy định trẻ em trên 10 tuổi được phép đi tàu một mình mà không cần người lớn đi kèm.

Gửi câu hỏi đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc Phương Trang thắc mắc: Dịp 30/4 này tôi dự định cho con trai 13 tuổi về quê thăm ông bà ngoại bằng tàu hỏa. Con tôi ngỏ ý muốn đi một mình để trải nghiệm. Không biết trẻ em bao nhiêu tuổi thì được đi tàu một mình?

Ảnh minh họa/NGUYỄN CHÍNH

Về vấn đề này, Luật sư Trần Thị Hoa, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ngãi, trả lời như sau:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 159 Thông tư số 33/2025/TT-BXD của Bộ Xây Dựng quy định về quản lý, khai thác vận tải đường sắt thì trẻ em từ đủ 10 tuổi trở xuống (nếu không xác định được tuổi thì có chiều cao dưới 1,32 m) đi tàu phải có người lớn đi kèm.

Khi có yêu cầu của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, hành khách có trách nhiệm xuất trình vé và cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc các giấy tờ khác có đầy đủ các thông tin cá nhân được pháp luật công nhận theo quy định.

Dựa theo quy định này, trẻ em trên 10 tuổi (trường hợp không xác định được tuổi thì có chiều cao từ đủ 1,32 m trở lên) được phép đi tàu một mình mà không cần người lớn đi kèm. Con của bạn đã 13 tuổi nên cháu được quyền đi tàu một mình mà không cần cha mẹ đi cùng. Khi đi tàu, cháu cần chuẩn bị thẻ lên tàu (vé tàu), giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, bản sao giấy khai sinh, căn cước nếu có.

Luật sư Hoa lưu ý thêm, hiện nay nhà nước chưa có quy định cụ thể về độ tuổi được đi xe khách, máy bay một mình. Tuy nhiên, mỗi hãng hàng không sẽ có quy định riêng.

Hãng Vietjet cho phép hành khách từ 12 đến 14 tuổi đi một mình đặt vé qua phòng vé hoặc tổng đài và chỉ chấp nhận vận chuyển đối với các chuyến bay nội địa. Hành khách được chấp nhận vận chuyển sau khi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp ký thỏa thuận với đại diện hãng và phải có người đưa đón tại sân bay khởi hành lẫn điểm đến.

Vietnam Airlines quy định đối với các chuyến bay nội địa, trẻ từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi phải được đăng ký dịch vụ trẻ em đi một mình và tiếp viên đi cùng. Trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi bắt buộc đăng ký dịch vụ trẻ em đi một mình. Trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thì không bắt buộc đăng ký dịch vụ này.