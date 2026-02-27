Cách đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh theo quy định mới nhất 27/02/2026 15:21

(PLO)- Từ ngày 14-2, khi đăng ký thuế, người nộp thuế có thể đồng thời đăng ký thông tin người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh.

Gửi câu hỏi đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc Minh Vy trình bày: Vợ chồng tôi vừa sinh con đầu lòng. Tôi định đăng ký con là người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh. Tuy nhiên, tôi đọc thông tin cho biết từ đầu năm nay đã bỏ thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh. Thực hư thông tin này ra sao, mong luật sư tư vấn giúp tôi.

Luật sư Trần Quang Thịnh (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời:

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 216/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 14-2-2026.

Theo đó, thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ được bãi bỏ.

Tại Mục 9.2 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 373/2025/NĐ-CP có quy định thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc được thực hiện theo thủ tục đăng ký thuế lần đầu tại văn bản quy định về đăng ký thuế.

Do đó, từ 14-2-2026, người lao động không cần thực hiện thủ tục riêng lẻ về đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Khi đăng ký thuế, người nộp thuế có thể đồng thời đăng ký thông tin người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh.

Từ ngày 14-2, thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc được thực hiện theo thủ tục đăng ký thuế lần đầu tại văn bản quy định về đăng ký thuế. Ảnh minh họa: NGUYỄN CHÍNH

Về cách thức đăng ký, đối với trường hợp ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế, cá nhân gửi hồ sơ cho cơ quan này. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm thực hiện theo quy định. Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý theo quy trình.

Trường hợp cá nhân đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế: Cá nhân lập hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc và gửi đến cơ quan thuế.

Nếu nộp hồ sơ điện tử, cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn (Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế/Cổng thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN) để khai tờ khai và gửi kèm hồ sơ theo quy định. Sau đó, cơ quan thuế tiếp nhận, xử lý.