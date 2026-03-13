Cách mua BHYT cho trẻ khuyết tật học tại trung tâm bảo trợ 13/03/2026 05:20

(PLO)- Nếu có giấy xác nhận khuyết tật nhẹ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phụ huynh liên hệ với UBND phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn về đối tượng hưởng hỗ trợ đóng BHYT.

Con tôi sinh năm 2010, được chẩn đoán bị khuyết tật nhẹ. Sau 4 năm học trường công lập, tôi chuyển con đến Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP.HCM.

Tôi gặp nhiều khó khăn trong việc mua BHYT cho con. Trung tâm cho biết Trung tâm không hỗ trợ mua BHYT, còn phường lại thông báo tuổi của con tôi phải mua BHYT tại trường. Tôi được biết có thông tin năm 2026 sẽ miễn phí BHYT cho học sinh. Tuy nhiên con tôi và các bạn học tại Trung tâm không mua được BHYT học sinh, phải mua theo hộ gia đình.

Tôi xin hỏi, các đối tượng có giấy xác nhận khuyết tật không có BHYT theo diện người khuyết tật, nay cũng không được mua BHYT học sinh thì cần làm thế nào để được hưởng quyền lợi BHYT?

Bà LTNY, phường Xóm Chiếu, TP.HCM

Việc tham gia BHYT của trẻ khuyết tật được xác định theo từng nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

BHXH TP.HCM trả lời vấn đề này như sau:

Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TPHCM do Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM quản lý. Các em học sinh học tại Trung tâm không thuộc đối tượng học sinh tham gia BHYT tại các cơ sở giáo dục.

Đối với trường hợp trên, bé sinh năm 2010, được chuẩn đoán khuyết tật nhẹ. Trường hợp của bé đã có giấy xác nhận khuyết tật nhẹ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận, phụ huynh liên hệ với UBND phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn về đối tượng hưởng hỗ trợ đóng BHYT. Trường hợp, chưa có giấy xác nhận, phụ huynh liên hệ UBND phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục xác nhận khuyết tật và đối tượng được hưởng hỗ trợ đóng BHYT (nếu có).

Trong thời gian chờ phường, xã xác nhận khuyết tật, đề nghị phụ huynh liên hệ Tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, BHYT gần nơi cư trú qua ứng dụng Ngân hàng, qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Dịch vụ công BHXH Việt Nam để tham gia BHYT hộ gia đình.

Về phía BHXH TP.HCM, sẽ phối hợp với các Sở, ngành liên quan để có hướng dẫn cụ thể đối với các em học sinh đang theo học hòa nhập tại Trung tâm nhằm bảo đảm quyền lợi của các em.

Xin thông tin đến phụ huynh.