Cử tri ngành Tư pháp góp những ý kiến tâm huyết cho các ứng cử viên ĐBQH, HĐND 12/03/2026 19:14

(PLO)- Cử tri ngành Tư pháp TP.HCM đã tham gia mạn đàm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 12-3, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức Hội nghị “Cử tri Ngành Tư pháp TP.HCM mạn đàm về ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031”.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, giới thiệu đến cử tri Ngành Tư pháp về tiểu sử tóm tắt, Đơn vị ứng cử của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Lãnh đạo Sở Tư pháp và Hội đặc thù trong lĩnh vực Tư pháp tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp. Ảnh: TRẦN MINH

Hai nữ lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM tham gia ứng cử ĐBQH, HĐND TP.HCM

Tại Sở Tư pháp TP.HCM có hai ứng cử viên tham gia ứng cử trong kỳ bầu cử lần này. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 10; bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, là ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh có gần 30 năm công tác trong lĩnh vực tư pháp và từng tham gia Quốc hội khóa XV. Bà cho biết quá trình công tác đã giúp bản thân tích lũy kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời trưởng thành hơn về tư duy, phong cách và bản lĩnh của người đại biểu nhân dân; luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân. Trong 5 năm qua, bà có điều kiện gắn bó, lắng nghe nhiều tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: THANH QUANG

Với vai trò người đứng đầu Sở Tư pháp TP.HCM, bà cam kết tập trung giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục gắn với quyền nhân thân của công dân. Theo bà Hạnh, 5 năm qua Sở Tư pháp đã xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch và kết nối liên thông. Nhờ đó, người dân thuận lợi trong việc yêu cầu cấp bản sao hộ tịch mà không phụ thuộc địa giới hành chính; đồng thời Sở tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng kết nối, làm sạch dữ liệu dân cư nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, ngành tư pháp cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ bổ trợ tư pháp như luật sư, công chứng viên, giám định viên tư pháp, qua đó cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng, góp phần phòng ngừa rủi ro và tranh chấp trong xã hội.

Trong khi đó, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, hiện là đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Thành viên Ban Pháp chế. Bà cho biết vinh dự và trân trọng khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tái ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Với hơn 25 năm công tác tại các cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể và cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo, bà cho biết bản thân am hiểu sâu sắc công tác quần chúng, luôn lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân cũng như hoạt động của chính quyền địa phương nói chung và HĐND nói riêng. Qua quá trình công tác, bà từng bước trưởng thành về tư duy, phong cách và bản lĩnh của người cán bộ, đảng viên; đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm trước cử tri, trước Đảng và Nhà nước.

Tăng cường tuyên truyền về bầu cử

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết những ngày này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ và trách nhiệm.

Theo ông Vũ, cuộc bầu cử có ý nghĩa chính trị quan trọng, là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị đang tập trung hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, từ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đến bảo đảm điều kiện tổ chức, ứng dụng công nghệ và giữ vững an ninh trật tự để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, phát biểu khai mạc. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Nguyễn Văn Vũ cũng đề nghị đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành tư pháp tích cực tham gia và lan tỏa thông tin tuyên truyền về bầu cử, góp phần để cử tri TP.HCM cùng với cử tri cả nước tham gia Ngày hội toàn dân vào 15-3, đi bầu cử đầy đủ theo đúng quy định.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành cùng sự hưởng ứng của cử tri, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Theo ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM, thời gian qua Sở Tư pháp TP.HCM đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Sở đã tham mưu UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch 8756/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, đồng thời ban hành Kế hoạch 8585/KH-STP về tuyên truyền pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử. Sở cũng tham gia biên soạn đề cương tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp, tờ gấp về bầu cử; lập danh sách 153 báo cáo viên phổ biến pháp luật gửi đến các sở, ngành và UBND 168 xã, phường, đặc khu.

Ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp phối hợp với Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Cuộc thi “Công dân với bầu cử…”, thu hút gần 54.000 lượt người tham gia sau 5 kỳ thi. Ngoài ra, Sở còn cử nhiều lượt lãnh đạo, báo cáo viên tham gia tuyên truyền, tập huấn và kiểm tra công tác bầu cử tại cơ sở.

Theo ông Tốt, các hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Cử tri ngành tư pháp gửi gắm nhiều kỳ vọng trước ngày bầu cử

Phát biểu tại hội nghị, cử tri Nguyễn Thành Băng cho biết cử tri ngành tư pháp đánh giá cao hoạt động của các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần củng cố thể chế và tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển.

Cử tri Nguyễn Thành Băng. Ảnh: TRẦN MINH

Đặc biệt, các đại biểu hoạt động trong lĩnh vực tư pháp đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng các luật liên quan đến lĩnh vực bổ trợ tư pháp như công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản… Những nội dung này gắn trực tiếp với hoạt động nghề nghiệp nên được cử tri trong ngành đánh giá cao.

Từ thực tiễn công tác, ông Băng gửi gắm một số kỳ vọng đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông, chủ trương tổ chức chính quyền địa phương theo hướng phân cấp mạnh cho cơ sở là đúng đắn, giúp bộ máy gần dân và phục vụ người dân tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khối lượng công việc tại cấp xã và cấp tỉnh ngày càng lớn, nhiều cán bộ phải làm việc với cường độ cao, thậm chí ngoài giờ hành chính.

“Cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm kiến nghị ban hành các chính sách phù hợp để bảo đảm điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, nhất là tại các đô thị lớn như TP.HCM” - ông Băng nói.

Bên cạnh đó, ông Băng cũng kỳ vọng các đại biểu tiếp tục lắng nghe ý kiến từ thực tiễn của đội ngũ làm công tác tư pháp và bổ trợ tư pháp để phản ánh đầy đủ hơn những vướng mắc của pháp luật, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật ngày càng đồng bộ, khả thi.

Ông Băng bày tỏ tin tưởng các ứng cử viên, nếu trúng cử, sẽ nỗ lực thực hiện tốt chương trình hành động đã cam kết, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để kịp thời tiếp nhận và chuyển tải những kiến nghị từ thực tiễn.

Cử tri Bùi Thị Công Nương cho biết qua theo dõi các buổi tiếp xúc cử tri, bà nhận thấy Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 10 TP.HCM, đã thể hiện rõ quan điểm, trách nhiệm trước cử tri và cam kết bảo vệ pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh.

Cử tri Bùi Thị Công Nương. Ảnh: TRẦN MINH

Theo bà Nương, chương trình hành động của ông Hà Hải góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống tư pháp. Bà cũng kỳ vọng ông sẽ quan tâm phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM để mở rộng hỗ trợ pháp lý cho người dân, nhất là các nhóm yếu thế.

Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 10 TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Cử tri mong muốn ông Hà Hải thúc đẩy sự phối hợp giữa các tổ chức luật sư với cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có Sở Tư pháp TP.HCM, nhằm triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới của thành phố, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết 98 của HĐND TP.HCM.

“Tôi tin rằng nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông Hà Hải sẽ tiếp tục giữ vững trách nhiệm và những cam kết trước cử tri” - bà Nương bày tỏ.

Cử tri đánh giá cao năng lực và trách nhiệm của lãnh đạo Sở Phát biểu tại hội nghị, nhiều cử tri ngành tư pháp đánh giá bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, là cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc và gần gũi với đồng nghiệp. Trong quá trình công tác, bà luôn chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và quản lý nhà nước về tư pháp trên địa bàn TP.HCM. Các cử tri cũng ghi nhận bà có phong cách làm việc khoa học, quyết đoán, đồng thời luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, công chức và Nhân dân. Bà đã có kinh nghiệm từng tham gia hoạt động của Quốc hội, nên cử tri tin tưởng bà sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân nếu được cử tri tín nhiệm. Cử tri Ngành Tư pháp TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH Đối với bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cử tri đánh giá bà là cán bộ có nhiều năm gắn bó với công tác Đảng, đoàn thể và quản lý nhà nước; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát cơ sở và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Trong vai trò đại biểu HĐND TP thời gian qua, bà đã tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri. Nhiều cử tri bày tỏ tin tưởng rằng với kinh nghiệm công tác và sự tâm huyết, nếu tiếp tục được tín nhiệm, bà sẽ phát huy tốt vai trò đại biểu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND TP và phục vụ tốt hơn quyền lợi chính đáng của Nhân dân.