Gần 10.000 phạm nhân được đặc xá 30/05/2026 16:07

(PLO)- Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong số gần 10.000 phạm nhân được đặc xá lần này, có 133 phạm nhân thuộc các vụ án Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo.

Chiều 30-5, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài công bố quyết định đặc xá.

Đảm bảo công khai, minh bạch

Theo ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và truyền thống nhân văn của dân tộc, lấy con người làm trung tâm.

Chính sách đặc xá đã đem lại kết quả tích cực, những người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực tham gia sản xuất, chấp hành tốt pháp luật và trở thành công dân tốt, củng cố niềm tin xã hội vào giá trị nhân văn. Mọi hồ sơ đều được thẩm định chặt chẽ, bảo đảm chính xác, công bằng.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá, ngày 26-5, Chủ tịch nước Tô Lâm đã quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

“Đề nghị các ngành, chính quyền địa phương, tổ chức doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng toàn thể nhân dân tiếp tục đồng hành hỗ trợ những người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, để mỗi người trở về đều có thể trở thành một câu chuyện thành công”- ông Cấn Đình Tài nói.

Trả lời báo chí, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết trong số gần 10.000 phạm nhân được đặc xá lần này, có 133 phạm nhân thuộc các vụ án Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo.

Có 644 phạm nhân đã phạm vào các tội xâm phạm về quan hệ kinh tế; có 63 phạm nhân là người nước ngoài trong đó có 56 nam và 7 nữ gồm các quốc tịch khác nhau.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao đổi với báo chí. Ảnh: Hoàng Huy

Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt do Chủ tịch nước quyết định. Những ai đủ điều kiện theo quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc đều được đặc xá.

“Các trường hợp phạm tội tham nhũng đủ điều kiện cũng được đặc xá như trường hợp khác”- Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết.

Về quy trình, sau khi có quyết định của Chủ tịch nước, các cơ sở giam giữ phạm nhân đều tổ chức quán triệt triển khai qua hệ thống truyền thanh, công khai quyết định. Trong các buổi sinh hoạt của phạm nhân, các cơ sở giam giữ đều thông báo, quán triệt về đối tượng, tiêu chuẩn điều kiện để phạm nhân tự rà soát đối chiếu với các điều kiện bản thân và có đơn đề nghị.

Trên cơ sở tiêu chuẩn, phạm nhân sẽ rà soát, đối chiếu để có đơn đề nghị, các tổ đội bình xét, cơ sở giam giữ họp, tổ thẩm định liên ngành xem xét, ban chỉ đạo của Bộ Công an tiến hành họp xét sau đó gửi xin ý kiến các bộ, ngành, các thành viên Hội đồng tư vấn để rà soát. Quy trình được triển khai công khai, chặt chẽ, minh bạch theo hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá.

“Việc triển khai đảm bảo công khai minh bạch khách quan chính xác, các trường hợp được đặc xá đều có sự thống nhất cao” – Thượng tướng Lê Văn Tuyến nói.

Hỗ trợ 1.300 tỉ đồng tái hòa nhập cộng đồng

Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết công tác tái hòa nhập cộng đồng được đặc biệt chú trọng, kết hợp giữa chính quyền địa phương và công an cơ sở.

Nhà nước triển khai chính sách cho người hoàn thành án phạt tù vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo số liệu được Thứ trưởng công bố, đã có hơn 15.000 người được tiếp cận nguồn vốn này với tổng số tiền cho vay lên đến hơn 1.300 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh.

Lực lượng công an cơ sở phối hợp chặt chẽ. Nhiều doanh nghiệp cũng tham gia tuyển dụng người chấp hành xong án tù vào làm việc, thậm chí có những trường hợp đã tự mở được cơ sở sản xuất kinh doanh riêng, tạo thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình.

Việc này nhằm mục đích giúp họ không mặc cảm, có môi trường tốt để làm ăn chân chính và phòng ngừa tái phạm tội. Nhà nước đã nghiêm túc thực hiện Luật Tái hòa nhập cộng đồng một cách công khai, minh bạch, coi đây là trách nhiệm quan trọng trong công tác giáo dục và cải tạo phạm nhân.

Những chính sách này không chỉ giúp người được đặc xá có sinh kế mà còn góp phần lan tỏa những tấm gương tích cực, giúp những người khác trong cùng hoàn cảnh có thêm động lực để làm lại cuộc đời.