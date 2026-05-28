Trọng tài và hòa giải: 'Chìa khóa' giúp doanh nghiệp giữ chân đối tác 28/05/2026 16:51

(PLO)- Chuyên gia cho rằng việc vận dụng hiệu quả các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) sẽ giúp hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết tranh chấp linh hoạt, giữ chân được đối tác.

Ngày 28-5, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn Luật sư TP.HCM phối hợp triển khai Diễn đàn Kết nối Cộng đồng ADR.

Các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), đặc biệt là trọng tài và hòa giải, đang khẳng định vai trò như công cụ thiết yếu. Các phương thức này giúp giải quyết tranh chấp hiệu quả, linh hoạt, đồng thời bảo toàn quan hệ hợp tác kinh doanh.

PGS-TS Phạm Duy Nghĩa - Phó Chủ tịch VIAC phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: VIAC

PGS-TS Phạm Duy Nghĩa cho biết VIAC đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế tố tụng trọng tài. Đơn vị đã sửa đổi và cập nhật Quy tắc Tố tụng Trọng tài 2026 tiệm cận hơn với chuẩn mực quốc tế.

TS-LS Hà Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng việc tăng cường liên kết giữa các bên giúp thúc đẩy tính chuyên nghiệp và hiệu quả của cơ chế giải quyết tranh chấp. Điều này còn nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý và năng lực hỗ trợ doanh nghiệp.

Ông Hải nhấn mạnh việc hiểu và vận dụng hiệu quả các phương thức ADR đang trở thành một kỹ năng thiết yếu của nghề luật sư, giúp hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết tranh chấp linh hoạt và phù hợp thực tiễn.

Các diễn giả tại diễn đàn cho rằng tranh chấp thương mại hiện nay gia tăng về số lượng, phức tạp, đa ngành nghề và có nhiều yếu tố nước ngoài. Thực tế này đòi hỏi tính hiệu quả, linh hoạt và khả năng thích ứng cao của các cơ chế giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.

TS-LS Hà Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, điều phối phiên thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: VIAC

Luật sư Châu Việt Bắc, Phó Tổng Thư ký VIAC, cho biết xu hướng doanh nghiệp chọn các phương thức ADR ngày càng tăng nhờ ưu điểm bảo mật, nhanh chóng và tối ưu chi phí.

Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn về khả năng thi hành phán quyết, mức độ tiếp cận của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), yêu cầu về minh bạch thủ tục và năng lực của đội ngũ trọng tài viên...