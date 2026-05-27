2 cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được giảm án về tội nhận hối lộ 27/05/2026 11:23

(PLO)- Cả hai cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga - đều được HĐXX giảm án.

Ngày 27-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với 2 cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các bị cáo khác trong vụ án đưa, nhận hối lộ.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 16 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 20 năm tù), bị cáo Trần Việt Nga (cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm 12 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù) - cùng về tội nhận hối lộ.

Cùng tội danh, chồng của bà Trần Việt Nga là bị cáo Lê Hoàng (cựu phó cục trưởng Cục Phòng bệnh; cựu trưởng Phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, cựu trưởng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, thuộc Cục An toàn thực phẩm) bị tuyên phạt 3 năm tù (án sơ thẩm 5 năm tù).

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Hoàng Huy

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng là cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, giữ vai trò cao nhất trong việc quyết định nhận tiền của doanh nghiệp.

“Bị cáo Nga mặc nhiên tiếp nhận ý chí của bị cáo Phong. Các bị cáo khác đã tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Phong nhận tiền của doanh nghiệp để chia nhau”- HĐXX nêu.

Còn đối với nhóm bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp đưa hối lộ phạm tội với vai trò độc lập. Tòa án phân hóa trách nhiệm các bị cáo theo giá trị tiền các bị cáo đưa cho chuyên viên, lãnh đạo Cục.

HĐXX phúc thẩm cũng quyết định bỏ áp dụng tình tiết tăng nặng đối với tất cả các bị cáo trong vụ án.

Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tòa phúc thẩm nhận thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ...

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (ngoài cùng, bên phải) tại tòa. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX cho biết toàn bộ số tiền thu lợi bất chính đã được nộp vào ngân sách nhà nước, hậu quả vụ án được khắc phục. Thậm chí, có bị cáo tự nguyện nộp thêm vào ngân sách nhà nước với hy vọng góp phần nào đó khắc phục hậu quả chung của vụ án, như bị cáo Phong nộp thêm 70 triệu đồng...

HĐXX cho rằng chưa cần hình phạt tù thì bản thân các bị cáo đã thể hiện sự ân hận.

Chủ tọa phiên tòa đọc bản án. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX nhận định quan điểm của VKS về việc chấp nhận kháng cáo đối với tất cả các bị cáo là có cơ sở, cần được chấp nhận.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm không chấp nhận đề nghị cho một số bị cáo thuộc Cục An toàn thực phẩm được hưởng án treo. Một số bị cáo không kháng cáo nhưng tòa án quyết định giảm từ 3-6 tháng tù.