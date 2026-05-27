2 cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được giảm án về tội nhận hối lộ

Ngày 27-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với 2 cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các bị cáo khác trong vụ án đưa, nhận hối lộ.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 16 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 20 năm tù), bị cáo Trần Việt Nga (cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm 12 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù) - cùng về tội nhận hối lộ.
Cùng tội danh, chồng của bà Trần Việt Nga là bị cáo Lê Hoàng (cựu phó cục trưởng Cục Phòng bệnh; cựu trưởng Phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, cựu trưởng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, thuộc Cục An toàn thực phẩm) bị tuyên phạt 3 năm tù (án sơ thẩm 5 năm tù).
Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng là cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, giữ vai trò cao nhất trong việc quyết định nhận tiền của doanh nghiệp.
“Bị cáo Nga mặc nhiên tiếp nhận ý chí của bị cáo Phong. Các bị cáo khác đã tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Phong nhận tiền của doanh nghiệp để chia nhau”- HĐXX nêu.
Còn đối với nhóm bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp đưa hối lộ phạm tội với vai trò độc lập. Tòa án phân hóa trách nhiệm các bị cáo theo giá trị tiền các bị cáo đưa cho chuyên viên, lãnh đạo Cục.
HĐXX phúc thẩm cũng quyết định bỏ áp dụng tình tiết tăng nặng đối với tất cả các bị cáo trong vụ án.
Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tòa phúc thẩm nhận thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ...
HĐXX cho biết toàn bộ số tiền thu lợi bất chính đã được nộp vào ngân sách nhà nước, hậu quả vụ án được khắc phục. Thậm chí, có bị cáo tự nguyện nộp thêm vào ngân sách nhà nước với hy vọng góp phần nào đó khắc phục hậu quả chung của vụ án, như bị cáo Phong nộp thêm 70 triệu đồng...
HĐXX cho rằng chưa cần hình phạt tù thì bản thân các bị cáo đã thể hiện sự ân hận.
HĐXX nhận định quan điểm của VKS về việc chấp nhận kháng cáo đối với tất cả các bị cáo là có cơ sở, cần được chấp nhận.
Tuy nhiên, tòa phúc thẩm không chấp nhận đề nghị cho một số bị cáo thuộc Cục An toàn thực phẩm được hưởng án treo. Một số bị cáo không kháng cáo nhưng tòa án quyết định giảm từ 3-6 tháng tù.
Mức án phúc thẩm cụ thể
Nhóm tội Nhận hối lộ:
1. Nguyễn Thanh Phong (cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, sơ thẩm 20 năm tù): 16 năm 6 tháng tù
2. Trần Việt Nga (cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, sơ thẩm 15 năm tù): 12 năm tù
3. Nguyễn Hùng Long (cựu phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, sơ thẩm 12 năm tù): 9 năm 6 tháng tù
4. Đỗ Hữu Tuấn (cựu phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, sơ thẩm 7 năm tù): 3 năm 6 tháng tù
5. Đinh Quang Minh (cựu giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm): 8 năm 6 tháng tù
6. Lê Mạnh Hùng (cựu trưởng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm): 3 năm 6 tháng tù
7. Lê Hoàng (cựu phó cục trưởng Cục Phòng bệnh): 3 năm tù
8. Hoàng Thanh Hà (cựu phó trưởng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm): 2 năm tù
9. Nguyễn Thị Minh Hải (cựu phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm): 3 năm tù
10. Nguyễn Thị Phương Lan (cựu trưởng Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm): 2 năm tù
11. Nguyễn Thị Minh (cựu nhân viên hợp đồng Văn phòng Cục An toàn thực phẩm): 3 năm tù
12. Phạm Duy Bình (cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm): 3 năm tù
13. Lê Thị Hiên (cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
14. Nguyễn Thị Việt Hà (cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm): 27 tháng tù
15. Phạm Tuyết Mai (cựu viên chức Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
16. Vũ Huy Long (cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm): 22 tháng tù
17. Nguyễn Thị Ngọc Hiền (cựu chuyên viên Cục An toàn thực phẩm): 22 tháng tù
18. Nguyễn Thị Hải Hà (cựu chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm): 24 tháng tù
19. Nguyễn Thị Yến (cựu phó chánh Văn phòng Cục An toàn thực phẩm): 18 tháng tù
20. Phạm Hoàng Giang (cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm): 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo
21. Cao Văn Trung (cựu trưởng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục An toàn thực phẩm) 3 năm tù
Nhóm tội Đưa hối lộ:
1. Trần Thị Quỳnh Trang (dược sĩ): 3 năm 6 tháng tù
2. Lê Thị Thu Hà (lao động tự do): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo
3. Nguyễn Việt Anh (nguyên giám đốc Công ty TNHH Balactan Việt Nam): 3 năm tù
4. Lại Thị Thu Anh (giám đốc Công ty TNHH Great Health Việt Nam: 2 năm 6 tháng tù
5. Nguyễn Thị Vinh (lao động tự do): 2 năm 6 tháng tù
6. Quách Thị Trà My (nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu hóa dược IPM): 2 năm 6 tháng tù
7. Phạm Đức Thuận (chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Novaco): 17 tháng tù
8. Nguyễn Quang Hưng (cựu tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco): 12 tháng tù
9. Lê Thị Hồng Giang (nhân viên Công ty CP Dược phẩm Novaco): 1 năm tù
10. Tô Phương Ngân (nhân viên Công ty CP Dược phẩm Novaco): 1 năm tù
11. Nguyễn Văn Sơn (lao động tự do): 15 tháng tù
12. Nguyễn Thị Tình (Giám đốc Công ty TNHH Thanh Thế Việt Nam): 9 tháng tù
13. Mai Văn Thắng (giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thực phẩm Quốc tế Đại An): 12 tháng tù