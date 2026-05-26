"Giúp" vợ hờ "giải thoát", người đàn ông lãnh 16 năm tù tội giết người 26/05/2026 14:27

(PLO)- Theo lời khai của bị cáo Tiêu Tô Trần, do áp lực nợ nần, bị hại đã yêu cầu bị cáo siết cổ đến chết để giải thoát.

Ngày 26-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tiêu Tô Trần (66 tuổi, ngụ TP.HCM) 16 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2002, bị cáo Tiêu Tô Trần và bà LTPT chung sống với nhau như vợ chồng. Đến năm 2008, cả hai thuê phòng trọ ở phường Thới An, TP.HCM để bán tạp hóa. Do buôn bán khó khăn và cần có tiền tiêu xài, bà T đã vay mượn khoảng 60 - 70 triệu đồng.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 13-12-2024, Trần thấy bà T khóc nên hỏi thăm thì được biết bà T thiếu nợ và không có khả năng trả.

Bị cáo Tiêu Tô Trần. Ảnh: NGUYỄN DUY

Sau đó, Trần ra ngoài bán đồ cho khách. Khi quay vào trong, Trần thấy bà T đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Bà T tiếp tục yêu cầu Trần chờ khi bà ngủ say thì siết cổ bà đến chết để giải thoát.

Ban đầu Trần không đồng ý. Sau đó, bà T khóc nhiều và suy sụp nên Trần đã đồng ý và nghĩ khi bà T được giải thoát rồi thì mình sẽ tự tử theo.

Đến 23 giờ cùng ngày, khi thấy bà T đã ngủ say, Trần đã siết cổ bà T đến chết. Theo lời khai của Trần và kết quả khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân chết của bà T là "chết do ngạt cơ học chèn ép vùng cổ...".

Sau khi bà T chết, Trần lấy kéo ra định tự tử nhưng không dám thực hiện và đã đến công an tự thú.

Cũng theo cáo trạng, Trần đã siết cổ bà T một cách quyết liệt, thực hiện đến cùng vào lúc nạn nhân đang ngủ say không có khả năng kháng cự, hậu quả là bà T đã tử vong.

Toàn bộ diễn biến vụ án và mục đích phạm tội chỉ duy nhất Trần rõ, nạn nhân đã chết, không có nhân chứng hay người biết việc. Việc Trần khai nhận động cơ mục đích giết bà T là do nghe bà T mắc nợ không có tiền trả và bà T năn nỉ giết bà để giải thoát như trên là không phù hợp.

Do mạng sống con người là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm không ai được quyền tước đoạt sinh mạng của người khác. Do đó, hành vi giết người của bị cáo Trần thuộc trường hợp "có tính chất côn đồ" quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS.