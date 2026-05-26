Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: VKS đề nghị phạt 2 bị cáo 26-30 năm tù 26/05/2026 10:54

(PLO)- Đại diện Viện KSND tỉnh Gia Lai đã đề nghị mức án cho hai bị cáo cướp ngân hàng mức án từ 26 đến 30 năm tù.

Sáng nay, 26-5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Trong phần xét hỏi, HĐXX đặt ra nhiều câu hỏi cho bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân liên quan đến số tiền gần 1,9 tỉ đồng cướp được tại ngân hàng. Tài và Ân đã chia mỗi người nhận 910 triệu đồng.

Đại diện HĐXX hỏi: Số tiền bị cáo cướp được đã dùng vào mục đích gì và khắc phục ra sao? Trong đó, bị cáo đã khai báo mất 700 triệu đồng, cụ thể ra sao?

Bị cáo Phạm Anh Tài.

Bị cáo Phạm Anh Tài trả lời đã dùng 42 triệu đồng mua 1 xe đạp trợ lực, mua 3 nhẫn vàng trị giá 51 triệu đồng. Số tiền còn lại, Tài khai bị một người bán ma túy lừa lấy mất 700 triệu đồng.

“Bị cáo đặt mua ma túy 700 triệu đồng, liên hệ qua số điện thoại chứ không biết là ai. Sau khi bị lừa tiền, bị cáo cũng không tìm thấy ma túy. Để khắc phục hậu quả, bị cáo xin bán nhà trị giá một tỉ đồng tại thôn 3, xã Chư Păh, Gia Lai”, bị cáo Tài nói.

Về căn nhà trên, Đại diện VKS hỏi bị cáo lấy tiền đâu để mua, trong khi bị cáo phải trốn truy nã? Bị cáo Tài trả lời, số tiền này do bị cáo dành dụm trong nhiều năm, nhưng không nhớ tiền từ đâu ra.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Ân, cho biết ban đầu đã từ chối đồng ý đi cướp ngân hàng với Tài, do chưa có ai cướp tiền ngân hàng mà trốn thoát thành công. Nhưng do Tài thuyết phục lần hai và trong lúc kẹt tiền, nợ nần nên đồng đi đi cướp ngân hàng.

Kết thúc phần xét hỏi, Đại diện VKSND đề nghị mức án cho hai bị cáo. Đối với bị cáo Phạm Anh Tài, VKSND đề nghị 18-19 năm tù về tội cướp tài sản; 8-9 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 6-7 năm tù về tội rửa tiền. Tổng mức án đề nghị là 30 năm tù. Bị cáo Lê Văn Ân bị đề nghị 15-16 năm tù về tội cướp tài sản; 6-7 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 5-6 năm tù về tội rửa tiền. Tổng mức án đề nghị là 26 năm tù

Đại diện VKSND đề nghị mức án cho hai bị cáo.