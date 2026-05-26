Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: VKS đề nghị phạt 2 bị cáo 26-30 năm tù

Sáng nay, 26-5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
Trong phần xét hỏi, HĐXX đặt ra nhiều câu hỏi cho bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân liên quan đến số tiền gần 1,9 tỉ đồng cướp được tại ngân hàng. Tài và Ân đã chia mỗi người nhận 910 triệu đồng.
Đại diện HĐXX hỏi: Số tiền bị cáo cướp được đã dùng vào mục đích gì và khắc phục ra sao? Trong đó, bị cáo đã khai báo mất 700 triệu đồng, cụ thể ra sao?
Bị cáo Phạm Anh Tài trả lời đã dùng 42 triệu đồng mua 1 xe đạp trợ lực, mua 3 nhẫn vàng trị giá 51 triệu đồng. Số tiền còn lại, Tài khai bị một người bán ma túy lừa lấy mất 700 triệu đồng.
“Bị cáo đặt mua ma túy 700 triệu đồng, liên hệ qua số điện thoại chứ không biết là ai. Sau khi bị lừa tiền, bị cáo cũng không tìm thấy ma túy. Để khắc phục hậu quả, bị cáo xin bán nhà trị giá một tỉ đồng tại thôn 3, xã Chư Păh, Gia Lai”, bị cáo Tài nói.
Về căn nhà trên, Đại diện VKS hỏi bị cáo lấy tiền đâu để mua, trong khi bị cáo phải trốn truy nã? Bị cáo Tài trả lời, số tiền này do bị cáo dành dụm trong nhiều năm, nhưng không nhớ tiền từ đâu ra.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Ân, cho biết ban đầu đã từ chối đồng ý đi cướp ngân hàng với Tài, do chưa có ai cướp tiền ngân hàng mà trốn thoát thành công. Nhưng do Tài thuyết phục lần hai và trong lúc kẹt tiền, nợ nần nên đồng đi đi cướp ngân hàng.
Kết thúc phần xét hỏi, Đại diện VKSND đề nghị mức án cho hai bị cáo.
Đối với bị cáo Phạm Anh Tài, VKSND đề nghị 18-19 năm tù về tội cướp tài sản; 8-9 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 6-7 năm tù về tội rửa tiền. Tổng mức án đề nghị là 30 năm tù.
Bị cáo Lê Văn Ân bị đề nghị 15-16 năm tù về tội cướp tài sản; 6-7 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 5-6 năm tù về tội rửa tiền. Tổng mức án đề nghị là 26 năm tù
Diễn biến vụ cướp
Để thực hiện vụ án, hai bị cáo đã lên kế hoạch hết sức bài bản và công phu. Đồng thời, kiểm tra địa hình địa vật và chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án, như súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án.
Đáng chú ý, Tài đã chuẩn bị 4 khẩu súng, cùng hàng chục viên đạn và bố trí 5 xe máy để thực hiện vụ cướp, với màn “xe sầu thoát xác”, đi đến đâu xóa vết đến đó.
Đến 15 giờ 30 phút ngày 19-1, Ân đã điều khiển xe máy Exciter 77G1 - 313.12 (biến số trộm của xe khác) rồi chở Phạm Anh Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá thực hiện cướp ngân hàng.
Tại đây, Tài rút khẩu súng K59, Ân rút khẩu súng K54 đã lên đạn rồi uy hiếp, rồi cướp 1,9 tỉ đồng lên xe bỏ trốn lên đồi thông giấu phương tiện gây án.
Tiếp đó, hai bị cáo thay đổi áo quần, lái hai xe máy cũ mang gùi tiền chạy về Biển Hồ (xã Biển Hồ, Gia Lai). Tại đây, các bị cáo đốt áo quần, phi tang xe máy xuống hồ và bơi qua bên kia bờ, lấy hai chiếc xe máy khác để nơi đây chạy trốn về căn nhà tại thôn 3, xã Chư Păh, Gia Lai.
Do sợ tiền có số seri dễ bị phát hiện, Tài và Ân mang đi mua vàng và bán lại lấy tiền khác về tiêu xài để tránh bị truy vết. Cụ thể, Tài và Ân sử dụng 334 triệu đồng mua 20 chỉ vàng, rồi bán lại được 303 triệu đồng. Đến chiều ngày 21-1, Ân và Tài chia nhau mỗi người được 910 triệu đồng.