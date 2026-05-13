Ấn định ngày xét xử vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Gia Lai 13/05/2026 15:50

(PLO)- Hai bị cáo tham gia vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai sẽ bị xét xử với ba tội danh: cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tội rửa tiền.

Ngày 13-5, TAND tỉnh Gia Lai đã có quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Vụ án sẽ được xét xử công khai tại TAND tỉnh Gia Lai, số 01 Lê Lợi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vào ngày 26-5.

Hai bị cáo trong vụ án, gồm: Phạm Anh Tài (Tài đen, 36 tuổi, ngụ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (35 tuổi, ngụ phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi). Hai bị cáo này bị xét xử với ba tội danh: Cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tội rửa tiền.

Hai bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân.

Theo cáo trạng, tháng 11-2025, Phạm Anh Tài rủ Lê Văn Ân đi cướp tiền tại phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai, phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện vụ án, hai bị cáo đã lên kế hoạch chi tiết, kiểm tra địa hình địa vật và chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án).

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19-1-2026, Ân đã điều khiển xe máy Exciter 77G1 - 313.12 (biến số trộm của xe khác) rồi chở Phạm Anh Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá thực hiện cướp ngân hàng.

Lúc vào phòng giao dịch, Tài rút khẩu súng K59, Ân rút khẩu súng K54 đã lên đạn rồi uy hiếp, đe doạ nhân viên, bảo vệ của ngân hàng rồi cướp 1,9 tỉ đồng.

Hình ảnh lúc hai bị cáo cướp ngân hàng.

Tiếp đó, cả hai lên xe chạy về hướng Tây Nam, đến đồi thông cách ngân hàng khoảng 5 km rồi giấu xe dưới hố, tiêu hủy trang phục và giả người dân tộc thiểu số, bỏ tiền vào gùi điều khiển xe máy cũ đi ngược hướng ra Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai).

Tại đây, Tài và Ân bơi qua hồ nước, dùng một phương tiện khác để đi về hướng Kon Tum, rồi bắt xe đi TP.HCM.

Do sợ tiền có số seri dễ bị phát hiện, Tài và Ân mang đi mua vàng và bán lại lấy tiền khác về tiêu xài để tránh bị truy vết.

Sau 18 ngày lẩn trốn, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Văn Ân đang trốn tại Quảng Ngãi và Phạm Anh Tài trốn tại thôn 3 (xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Lực lượng chức năng đã thu giữ bốn khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, hai dùi cui điện.