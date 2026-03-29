Viện KSND Tối cao truy tố 2 bị can vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai 29/03/2026 15:51

(PLO)- Hai bị can đã chuẩn bị kế hoạch đi cướp: thay đổi trang phục, sử dụng nhiều xe máy, thay đổi biển kiểm soát, mầu sơn, tìm hiểu kỹ các tuyến đường ít lắp đặt camera để tẩu thoát an toàn, không bị truy bắt.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Anh Tài (trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), Lê Văn Ân (trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) về tội Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Rửa tiền ra trước TAND tỉnh Gia Lai để xét xử.

Phạm Anh Tài (tức Tài Đen) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) truy nã về tội giết người trong vụ án xảy ra ngày 5-8-2018 tại quán Bar Window ở đường Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (nay là phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Còn Lê Văn Ân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi (CSHS) truy tìm trong vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 29-6-2025.

Hai bị can Phạm Anh Tài (trái) và Lê Văn Ân. Ảnh: Công an

Kế hoạch đi cướp tinh vi

Theo cáo trạng, mặc dù đang bị truy nã và truy tìm nhưng Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Khoảng giữa tháng 10-2025, Ân đã đến ở nhờ nhà Tài tại Gia Lai. Do cả hai đều nợ nần, không có tiền để tiêu xài nên Tài rủ Ân đi cướp tiền tại ngân hàng, nhưng Ân chưa nhận lời ngay và nói: “cướp ngân hàng ở Việt Nam có bao giờ thoát đâu”.

Đầu tháng 11-2025, Tài tiếp tục rủ và nói với Ân là Tài đã chuẩn bị súng, khi đi cướp thì mỗi người sử dụng một khẩu.

Đồng thời, Tài bàn với Ân về kế hoạch là khi đi cướp, sẽ thay đổi trang phục, sử dụng xe máy làm phương tiện gây án nhưng phải thay đổi biển kiểm soát, mầu sơn và sử dụng nhiều xe mô tô khác nhau, tìm hiểu kỹ các tuyến đường ít lắp đặt camera để tẩu thoát an toàn nhất, không để cơ quan Công an phát hiện truy bắt sau khi gây án.

Những ngày sau đó, Ân điều khiển xe máy chở Tài đi khảo sát để Ân biết địa điểm ngân hàng, tuyến đường tẩu thoát từ ngân hàng đến khu vực đồi thông và từ rừng thông về nhà Tài.

Ân trực tiếp đi mua các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc đào hố, tẩu thoát sau khi gây án như: quần áo, cuốc, xẻng, ván….

Trong hai đêm 16 và 17-1-2026, Ân đi từ nơi thuê trọ đến vị trí đã lựa chọn ở khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú đào hố, ghép, đóng tấm ván gỗ che miệng hố rồi quay về nhà Tài, cả hai quyết định sẽ thực hiện việc cướp tài sản vào thứ hai, ngày 19-1-2026.

Khoảng 21 giờ ngày 18-1-2026, Tài và Ân điều khiển 2 xe máy từ nhà đến khu rừng thông giấu 1 chiếc xe tại đây rồi thay biển kiểm soát. Sau đó, bị can đi chiếc xe còn lại về nhà, tiếp tục sắp xếp công cụ, phương tiện gây án cho vào 2 chiếc gùi rồi cho vào bao tải dứa.

Khoảng 4 giờ ngày 19-1-2026, Tài và Ân lần lượt điều khiển xe máy mang theo các công cụ, đồ vật để chuẩn bị gây án và xe máy cất giấu tại 2 điểm khác nhau tại khu vực Biển hồ, thuộc xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Đến khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, Tài và Ân điều khiển 2 xe máy chở theo 1 bao tải chứa các đồ đã được chuẩn bị đến khu vực rừng thông nơi giấu chiếc xe máy. Tại đây, Ân bóc lớp màng bọc thực phẩm đã sơn mầu đen của chiếc xe máy để chuyển thành màu vàng, còn Tài đi mua cơm, rượu.

Khoảng 11 giờ, hai đối tượng ngồi ăn cơm. Tài phân công, khi vào cướp ngân hàng thì Ân rút súng ra và hô to “đứng im, không tao bắn”, Tài sẽ vào khu vực quầy để lấy tiền.

Ăn cơm xong hai đối tượng nằm chờ đến giờ gây án như đã bàn bạc. Khoảng 15h, Tài và Ân thay đổi trang phục, lên đạn sẵn, nhấc tấm ván đậy hố lên để sau khi cướp được tiền điều khiển xe về đây chôn giấu nhanh nhất có thể.

Mua vàng để che giấu nguồn tiền

Khoảng 15 giờ 30, Ân điều khiển xe máy đã được đổi màu sơn chở Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá. Hai bị can vào phòng giao dịch, quan sát một vòng rồi Tài đứng dậy đi vào phía trong quầy giao dịch, tháo găng tay lên, cầm khẩu súng giơ về phía nhân viên ngân hàng và hô to “đứng im, đứng im”.

Ân rút súng từ túi đeo chéo ra chĩa súng về phía nhân viên và hô “ngồi im hết không tao bắn”, sau đó Ân quay ra phía cửa, chĩa súng về phía người bảo vệ hô “đi vô trong, đi vô trong”.

Khi các nhân viên hoảng loạn chạy ra ngoài, Tài trèo qua tấm vách ngăn quầy giao dịch vào bên trong vứt các cọc tiền ra phía ngoài quầy. Sau đó đi ra cùng Ân nhặt tiền cho vào ba lô, Tài cầm ba lô đựng tiền đi ra sau rồi lên xe do Ân điều khiển tẩu thoát.

Hai bị can kiểm đếm số tiền cướp được là 1,8 tỉ đồng và bàn bạc mang tiền vào Thành phố Hồ Chí Minh để mua vàng rồi bán lại nhằm che giấu nguồn tiền.

Chiều 20-1-2026, bị can Ân đi xe ô tô khách từ Gia Lai vào TP.HCM còn Tài cầm theo tiền đi xe khách khác vào sau. Khoảng gần 5 giờ ngày 21-1-2026, Ân và Tài gặp nhau tại bến xe miền Đông, TP.HCM và chia nhau mỗi đối tượng khoảng 900 triệu đồng để đi mua vàng.

Sau khi bán vàng, hai bị can chia nhau tiền rồi chia tay nhau. Sau đó, cả hai lần lượt bị bắt.

Ngoài vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định Phạm Anh Tài, Lê Văn Ân và đồng bọn đã có các hành vi giết người; cướp tài sản; cưỡng đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm… trong các vụ án, vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khác. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an an tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.