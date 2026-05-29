Người bị tạm giam được nhận quà tối đa 3 lần/tháng 29/05/2026 14:42

(PLO)- Người bị tạm giam được nhận quà của người thân thích gửi không quá 3 lần trong 1 tháng, mỗi lần không quá 5 kg hoặc có thể được nhận 1 lần trong tháng nhưng không quá 7 kg.

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 63/2026 quy định chi tiết việc nhận quà; việc cấp phát báo in, nghe phát thanh, xem chương trình truyền hình và tổ chức hoạt động căng tin phục vụ người bị tạm giữ, người bị tạm giam (gọi tắt là Thông tư 63).

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

Thông tư 63/2026/TT-BCA có hiệu lực từ 1-7-2026. Ảnh: CA

Người bị tạm giam được nhận quà tối đa 3 lần/tháng

Điều 3 Thông tư 63 quy định người thân thích của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được gửi các loại quà gồm tiền Việt Nam đồng, đồ ăn, đồ uống và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu (trừ đồ vật thuộc danh mục cấm).

Điểm a khoản 1 Điều 3 quy định quà là đồ ăn, đồ uống phải được mua tại căng tin cơ sở giam giữ. Trường hợp cơ sở giam giữ chưa tổ chức hoạt động căng tin thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ xem xét, giải quyết.

Các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu được phép gửi gồm áo, quần, băng vệ sinh phụ nữ, bàn chải đánh răng nhựa, bát nhựa, cốc nhựa, chăn, chiếu, chậu nhựa, dép nhựa, dầu gội đầu, sữa tắm, khăn mặt, kem đánh răng, màn, xà phòng, tất, thìa nhựa…

Theo quy định người bị tạm giữ chỉ được nhận quà 1 lần trong thời gian tạm giữ, gia hạn tạm giữ.

Trong khi đó, người bị tạm giam được nhận quà của người thân thích gửi không quá 3 lần trong 1 tháng, mỗi lần không quá 5 kg hoặc có thể được nhận 1 lần trong tháng nhưng không quá 7 kg.

Thông tư 63 cũng giới hạn quà là đồ ăn, đồ uống mỗi lần gửi không vượt quá 10 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường của một người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Đồng thời cho phép việc chứng minh quan hệ thân thích có thể được thực hiện thông qua ứng dụng VNeID nếu cùng là thành viên trong hộ gia đình. Trường hợp chưa có tên trong sổ thăm gặp và gửi quà thì phải có giấy tờ chứng minh hoặc đơn đề nghị xác nhận là người thân thích có dán ảnh, được UBND cấp xã hoặc Công an cấp xã xác nhận.

Đối với tiền, người thân thích có thể gửi tiền mặt trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Cơ sở giam giữ mở tài khoản ngân hàng, tạo mã QR code để người thân thích chuyển tiền.

Tuy nhiên, số người thân thích được đăng ký gửi tiền qua bưu điện và ngân hàng không quá 2 người, tương ứng với 2 tài khoản thanh toán.

Được nghe thời sự, đọc báo

Điều 5 Thông tư 63 quy định người bị tạm giữ, người bị tạm giam được đọc báo in, nghe phát thanh hoặc xem chương trình truyền hình của địa phương và Trung ương phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất nơi giam giữ.

Đối với người nước ngoài, cơ sở giam giữ có thể cấp báo in song ngữ như Anh ngữ, Pháp ngữ hoặc ngôn ngữ khác do cơ quan báo chí Việt Nam phát hành.

Đáng chú ý, cơ sở giam giữ tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam nghe chương trình thời sự, giáo dục công dân, tìm hiểu pháp luật, đọc truyện thông qua hệ thống loa phát thanh hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nếu có.

Ngoài ra, người bị tạm giữ, người bị tạm giam còn được xem chương trình truyền hình địa phương, Trung ương; chương trình hướng nghiệp, dạy nghề; phim về đề tài cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, con người.