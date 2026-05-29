VKSND khu vực 15 - TP.HCM tổ chức Hội nghị chuyên đề hạn chế trả hồ sơ để điều tra bổ sung 29/05/2026 15:16

(PLO)- VKSND khu vực 15 - TP.HCM đã phối hợp với TAND khu vực 15 - TP.HCM tổ chức thành công hai hội nghị chuyên đề về hạn chế trả hồ sơ để điều tra bổ sung và triển khai thi hành Luật Tư pháp người chưa thành niên...

Chiều 28-5, VKSND khu vực 15 - TP.HCM phối hợp với TAND khu vực 15 - TP.HCM tổ chức hai hội nghị chuyên đề: "Hạn chế trả hồ sơ để điều tra bổ sung tại khu vực 15, TP.HCM: Thực trạng và giải pháp" và "Triển khai thi hành Luật Tư pháp người chưa thành niên và các văn bản pháp luật có liên quan".

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Đức Linh, Viện trưởng VKSND khu vực 15 - TP.HCM; ông Hoàng Huy Toàn, Chánh án TAND Khu vực 15 - TP.HCM, cùng các Ban lãnh đạo VKSND khu vực 15 - TP.HCM, TAND khu vực 15 - TP.HCM, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phụ trách PC01, PC02, PC04 Cơ sở 1; đại diện Lãnh đạo Công an các phường Thủ Dầu Một, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An và các Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán làm công tác giải quyết án hình sự.

Ông Nguyễn Đức Linh, Viện trưởng VKSND khu vực 15 - TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Bắt đầu Hội nghị, VKSND khu vực 15 - TP.HCM đã đánh giá thực trạng các vụ án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung trong thời gian từ 1-7-2025 đến 30-4-2026; phân tích các nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến việc trả hồ sơ điều tra bổ sung; từ đó đề ra vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự; giải pháp nâng cao chất lượng bản yêu cầu điều tra, bản cáo trạng, cũng như tăng cường sự phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân trong quá trình giải quyết án hình sự.

Tại buổi hội nghị, các đơn vị đã tích cực tham luận, phân tích rõ tình hình trả điều tra bổ sung tại khu vực 15. Từ đó, chỉ ra những nguyên nhân và đề ra các giải pháp hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của khu vực 15, để hạn chế trả điều tra bổ sung như: tăng cường công tác trao đổi, họp liên ngành trong từng vụ án cụ thể khi có khó khăn, vướng mắc; chủ động rà soát, bổ sung tài liệu chứng cứ trước khi hết thời hạn; kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra ngay từ đầu; chú trọng nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn của thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi tiến độ giải quyết án...

Các đơn vị tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tổng kết chuyên đề, ông Nguyễn Đức Linh, Viện trưởng VKSND khu vực 15 - TP.HCM, đánh giá cao báo cáo chuyên đề và các nội dung tham luận của các đơn vị đã phản ánh đúng thực trạng, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức bộ máy mới và áp lực công việc ngày càng lớn.

Ông Linh cũng yêu cầu Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán cần thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch số 02/2017 về phối hợp trong trả hồ sơ điều tra bổ sung, trong đó Viện kiểm sát phải giữ vai trò trung tâm để điều phối, bảo đảm hoạt động điều tra - truy tố - xét xử được thông suốt. Đồng thời, cần đánh giá đúng trách nhiệm của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán khi để xảy ra việc trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhất là các nguyên nhân chủ quan; không vì mục tiêu hạn chế án trả mà dẫn đến oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Ông Hoàng Huy Toàn - Chánh án TAND khu vực 15 - TP.HCM phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND khu vực 15 - TP.HCM đã tham gia Hội nghị triển khai thi hành Luật Tư pháp người chưa thành niên và các văn bản pháp luật có liên quan do TAND khu vực 15 tổ chức, tập trung quán triệt các nội dung trọng tâm của Luật, trong đó làm rõ các quy định về xử lý chuyển hướng, áp dụng hình phạt; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên; công tác thi hành án và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.