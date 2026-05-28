Tòa tuyên tử hình kẻ đâm nữ chủ quán cà phê ở Tây Ninh để cướp tài sản 28/05/2026 14:19

(PLO)- Do thiếu nợ, Trần Văn Quý đã lên kế hoạch sát hại nữ chủ quán cà phê rồi cướp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 28-5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Quý (23 tuổi, ngụ xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau; tạm trú xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh) về các tội giết người và cướp tài sản.

Sau quá trình xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quý mức án tử hình về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án tử hình.

HĐXX tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trần Văn Quý. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, do thiếu nợ nên Quý nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả nợ và tiêu xài. Sáng 12-7-2025, bị cáo mua một con dao nhọn cùng 4 viên thuốc ngủ pha sẵn vào chai nước với mục đích rủ người khác uống rồi chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do lo sợ bị phát hiện nên kế hoạch này không được thực hiện.

Sau đó, Quý dùng băng keo đen dán che biển số xe máy rồi chạy xe từ xã Bến Lức đi về miền Tây để tìm quán nước vắng người nhằm ra tay.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, khi đến một quán cà phê võng nằm cạnh Quốc lộ 1 thuộc khu phố Phú Nhơn, phường Long An, Quý vào quán uống nước và quan sát tìm cơ hội gây án.

Trần Văn Quý tại tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Khi phát hiện trong quán chỉ có một mình bà NTB, Quý đã mang một chiếc ví không ra phía sau nhà vệ sinh rồi quay lại nói với chủ quán ra sau nhặt ví đánh rơi. Khi bà B đi ra phía sau, Quý bất ngờ dùng dao tấn công liên tiếp.

Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân bị đâm hàng chục nhát dao dẫn đến tử vong tại chỗ. Không dừng lại, bị cáo còn rạch tai nạn nhân để lấy đôi bông tai đang đeo trên người.

Sau khi gây án, Quý đi ra phía trước quán, ngắt hệ thống camera an ninh rồi lấy một điện thoại di động và 32 ngàn đồng tại quầy. Toàn bộ số tài sản cướp được sau đó được bị cáo bán với giá hơn 2,6 triệu đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội, Quý chạy đến một quán nước khác thay quần áo, ném bỏ hung khí rồi về nhà vợ tại xã Bình Đức lẩn trốn. Đến sáng hôm sau, bị cáo bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đại diện VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Trần Văn Quý. Ảnh: HUỲNH DU

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng, xâm phạm trực tiếp tính mạng người khác và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Theo HĐXX, bị cáo không còn khả năng cải tạo nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội bằng hình phạt nghiêm khắc nhất.