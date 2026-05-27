Vì sao Công ty Phương Trang chi thêm 17,5 tỉ đồng cho vụ trúng đấu giá 17 năm trước tại Đà Lạt? 27/05/2026 11:26

(PLO)- Công ty Phương Trang trúng đấu giá năm 2009, đã nộp đủ hơn 37 tỉ đồng nhưng 17 năm qua chưa được giao tài sản.

Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo THADS tỉnh về việc xử lý tài sản của bà Phạm Thị Hồng tại số 357 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương – Đà Lạt mà Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt (sau đây gọi là Công ty Phương Trang) trúng đấu giá 17 năm trước.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận sau khi nghe THADS tỉnh báo cáo các vụ việc khó khăn, vướng mắc hôm 15-5. Ảnh: TTD

Đây là vụ thi hành án dân sự kéo dài liên quan đến khối tài sản lớn giữa trung tâm Đà Lạt, với hồ sơ phức tạp khi chấp hành viên bị kết án, còn người mua trúng đấu giá hợp pháp vẫn chưa thể nhận được tài sản.

Từ khoản nợ hơn 48 tỉ đồng

Theo các bản án của TAND TP Đà Lạt năm 2008, bà Phạm Thị Hồng có trách nhiệm thanh toán hơn 48 tỉ đồng cùng lãi chậm thi hành án. Do không tự nguyện thi hành, cơ quan thi hành án đã kê biên hơn 4.000 m² đất cùng nhà ở, cây xăng, nhiều công trình tại số 357 Phan Đình Phùng.

Khối tài sản này sau đó được bán đấu giá hơn 37,2 tỉ đồng. Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt là đơn vị trúng đấu giá, đã nộp đủ tiền, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật vào năm 2009.

Cây xăng Hồng Hưng của gia đình bà Phạm Thị Hồng. Ảnh: CTV

Tuy nhiên những sai phạm trong quá trình tổ chức thi hành án trong vụ việc này khiến vụ việc rẽ sang hướng khác.

Chấp hành viên Nguyễn Long Vân được xác định đã vi phạm quy định khi thành lập hội đồng định giá thiếu thành phần bắt buộc, không cho các bên thỏa thuận giá tài sản, áp dụng giá đất chưa đúng quy định… Sau đó, ông Vân bị TAND Cấp cao tại TP.HCM phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo về tội ra quyết định trái pháp luật.

Bản án cũng buộc Chi cục THADS Đà Lạt bồi thường cho bà Phạm Thị Hồng 17,5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, bản án xác định có sai phạm của chấp hành viên nhưng đồng thời vẫn công nhận quyền lợi hợp pháp của người mua trúng đấu giá là Công ty Phương Trang.

Phương Trang tự nguyện “ứng” 17,5 tỉ đồng để tháo gỡ vụ việc

Theo hồ sơ, ngày 24-6-2022, THADS tỉnh Lâm Đồng nhận được 17,5 tỉ đồng do Công ty Phương Trang chuyển để hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo bản án.

Thay vì chờ ngân sách nhà nước thực hiện trách nhiệm bồi thường, doanh nghiệp trúng đấu giá đã bỏ tiền ra trước với để sớm tháo gỡ vụ việc, nhận lại tài sản hợp pháp mà mình đã mua từ năm 2009.

Tuy nhiên, chính cơ quan thi hành án cũng rơi vào tình thế khó xử vì pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc tiếp nhận khoản tiền hỗ trợ tự nguyện như vậy trong công tác bồi thường nhà nước.

Công ty Phương Trang đã đề nghị chuyển 17,5 tỉ đồng này để hỗ trợ cho con cháu bà Hồng nếu những người đang quản lý tài sản đồng ý tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Hiện nay số tiền trên đang được gửi tại tài khoản tiền gửi của THADS tỉnh Lâm Đồng mở tại Kho bạc Nhà nước khu vực XVI.

Số tiền 17,5 tỉ đồng bồi thường cho gia đình bà Hồng, THADS tỉnh báo cáo UBND tỉnh, lập hồ sơ trình Tổng cục THADS cho thực hiện quy trình đảm bảo tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án.

Hiện nay bà Phạm Thị Hồng đã qua đời nhưng các con cháu của bà vẫn tiếp tục bám trụ, quản lý, cho thuê mượn mặt bằng kinh doanh trên diện tích đã bán đấu giá. Dù đã có nhiều cuộc vận động, thuyết phục nhưng việc giao tài sản vẫn bế tắc.

Trong khi đó, văn bản của TAND Tối cao xác định không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm đối với chấp hành viên bị kết án. Công ty Phương Trang mua trúng đấu giá là ngay tình, hợp pháp.

VKSND tỉnh Lâm Đồng cũng khẳng định không có căn cứ hoãn hay tạm đình chỉ thi hành án, đồng thời đề nghị tiếp tục cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.

Ngày 15-5, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo THADS tỉnh Lâm Đồng đã có cuộc họp nghe báo cáo các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp trên địa bàn.

Tại Cuộc họp, nhiều ý kiến nhận định vụ việc trên là điển hình về sự xung đột giữa sai phạm thủ tục hành chính tư pháp, quyền lợi hợp pháp của người mua ngay tình, dẫn đến hệ lụy kéo dài nhiều năm.

Đại diện THADS tỉnh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: TTD

Theo THADS tỉnh Lâm Đồng, sau khi bà Hồng mất, đơn vị đã tiếp tục có nhiều buổi làm việc để thuyết phục, vận động con bà Hồng đang quản lý, sử dụng trái phép tài sản cũng như các cá nhân, hộ kinh doanh đang thuê, mượn mặt bằng kinh doanh, buôn bán, gửi, giữ tài sản, hàng hóa tại 357 Phan Đình Phùng tự nguyện giao tài sản cho người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

THADS tỉnh Lâm Đồng đề xuất Ban Chỉ đạo THADS tỉnh cho chủ trương cưỡng chế giao tài sản, đồng thời huy động các cơ quan chức năng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động người dân, hỗ trợ an sinh xã hội cho các trường hợp bị ảnh hưởng.

