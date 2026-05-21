Lâm Đồng giao công an làm rõ vụ khai thác khoáng sản trái phép ở xã Tuy Đức 21/05/2026 09:29

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản giao Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xử lý kiến nghị của UBND xã Tuy Đức liên quan vụ một doanh nghiệp tư có dấu hiệu khai thác khoáng sản ngoài phạm vi được cấp phép.

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Đức, trong quá trình quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp có hành vi bóc tách tầng phủ, khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại nhiều vị trí nằm ngoài ranh giới mỏ được UBND tỉnh Đắk Nông cũ cấp phép.

Qua hai đợt kiểm tra vào ngày 9-3 và 7-4, tổ công tác sử dụng thiết bị đo đạc vệ tinh xác định doanh nghiệp đã tác động tại bốn vị trí với tổng diện tích hơn 1.428 m². Tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai bị lấy đi khỏi hiện trường ước tính lên tới hơn 6.151 m³ đá.

Một điểm khai thác đá tại Đắk Nông trước đây. Ảnh minh họa

Lực lượng chức năng đã lập biên bản niêm phong hàng loạt phương tiện cơ giới gồm một xe ben, hai máy múc Hyundai, một máy xúc lật, hệ thống máy nghiền sàng cùng 15 m³ đá thành phẩm.

Theo bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng, giá trị số khoáng sản khai thác trái phép ước tính gần 1 tỉ đồng, chưa bao gồm giá trị dàn máy móc, phương tiện phục vụ khai thác. UBND xã Tuy Đức nhận định vụ việc có dấu hiệu vượt thẩm quyền xử lý hành chính cấp xã và có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Theo UBND xã, quá trình xử lý vụ việc đang gặp rất nhiều khó khăn do tính chất phức tạp kéo dài qua nhiều năm. Doanh nghiệp bị cho là đã lợi dụng việc khu vực vi phạm từng nhận chuyển nhượng từ một công ty khác vào năm 2007 để giải trình rằng các hố đào và hiện trạng thay đổi đã tồn tại từ trước khi tiếp nhận mỏ.

Doanh nghiệp còn viện dẫn việc đang khắc phục các tồn tại theo thông báo của Tổng cục Khoáng sản và quyết định xử phạt trước đây của tỉnh Đắk Nông nhằm né tránh trách nhiệm đối với phần khoáng sản mới bị phát hiện khai thác trái phép.

Trong khi đó, chính quyền địa phương lại thiếu hồ sơ lịch sử khai thác, bản đồ hiện trạng mỏ và biên bản bàn giao mốc giới từ giai đoạn sang nhượng năm 2007-2008 để đối chứng, bác bỏ các lập luận của doanh nghiệp.

Không chỉ khó về hồ sơ pháp lý, xã Tuy Đức còn đối mặt áp lực lớn trong việc quản lý tang vật vi phạm. Các phương tiện bị tạm giữ đều là máy móc hạng nặng như máy nghiền sàng, máy xúc bánh xích, vượt khả năng vận chuyển, lưu giữ của địa phương. UBND xã cho rằng việc giao doanh nghiệp tự bảo quản tang vật tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra vi phạm niêm phong, tẩu tán linh kiện hoặc lén lút tái hoạt động vào ban đêm.

Địa phương cũng thừa nhận chưa có cán bộ chuyên môn đủ năng lực về địa chất, kỹ thuật mỏ và định giá tài sản đặc thù để xác định chính xác giá trị khoáng sản, mức độ thiệt hại môi trường cũng như hoàn thiện hồ sơ xử lý đúng quy định pháp luật.

Trước thực trạng trên, UBND xã Tuy Đức đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ để xem xét xử lý hình sự do vụ việc có tính chất nghiêm trọng, kéo dài và có dấu hiệu gian dối trong giải trình pháp lý.

Đồng thời, chính quyền địa phương kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ cử đoàn chuyên gia địa chất, pháp chế giúp giám định trữ lượng, định giá tang vật, xác lập hồ sơ vi phạm chuẩn xác theo quy định pháp luật; cung cấp hồ sơ lịch sử khai thác để làm căn cứ pháp lý bác bỏ lập luận “đổ lỗi cho lịch sử” của doanh nghiệp.